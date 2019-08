Tårnhuset Sophienborg legges ut for salg igjen: - Som å ha et slott midt i sentrum

• JANUAR 2007: Ugland Holding-direktør Kjell Rune Staddeland kjøper «tårnhuset» Sophienborg i Kastellveien 8 i Arendal for ca 10–12 mill. av Karl Tore Pedersen, som sammen med Celine Thommessen kjøpte eiendommen av IT-sjef Olav Botha for 2,95 mill. i 1998.

• APRIL 2007: Arendal kommune gir Kjell Rune Staddeland adm. tillatelse til å bygge lysthusveranda med basseng i Kastellveien 8.

• JUNI 2007: Etter heftige klager fra to naboer opphever Fylkesmannen vedtaket, og henviser til ny behandling i kommunen.

• JULI 2008: Arendal kommune gir (fortsatt adm.) ny byggetillatelse til veranda (63 m²) med lysthus (15 m²) og basseng (21 m²).

• MAI 2009: Fylkesmannen gir igjen klagende naboer medhold.

• DESEMBER 2009: Saksbehandler tilrår avslag til justert søknad. Planutvalget som får saken for første gang vedtar befaring.

• MARS 2010: Planutvalget forlng etter å ha vært på befaring.

• AUGUST 2010: Planutvalget godkjenner Staddelands endrede planer. Lysthus beskjæres noe, basseng beholdes, pålegg om blending av mur.

• SEPTEMBER 2011: Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak, slik at Staddelands justerte søknad blir å avslå. Lyshus og basseng må rives.

• MARS 2012: Sivilombudsmannen ser ingen grunn til at nærmere undersøkelser vil føre til innvendinger mot Fylkesmannens vedtak.

• DESEMBER 2012: Arendal kommune truer med dagbøter første gang: Staddeland må rive lysthus og basseng innen 1. mai 2013, ellers ilegges bot på 2.000 kr dagen.

• AUGUST 2013: Bedriftsleder og investor Geir Nilsen kjøper Sopienborg for 8 mill. på tvangsauksjon etter Staddeland, som er ferdig som Ugland-direktør og dømt til fengsel. Summen er halv pris i fht prisantydning, som var 16 mill.

• APRIL 2014: Arendal kommune sender vedtak om tvangsmulkt til Nilsen. Viser til pålegg om riving innen 1. mai 14 og ilegger tvangsmulkt på 2.000 kr dagen fra 2. mai.

• NOVEMBER 2014: Fylkesmannen avslår Nilsens klage på dagsbot-vedtaket. Klagen er for sent framsatt, og Fylkesmannen finner dokumentert ulempe for naboer.

• MAI 2015: OSM-gründer Jan Morten Eskilt. Betalte rundt 13 mill.

• JUNI 2015: Arendal kommune konstaterer at Nilsen har revet deler av lysthus/svømmebasseng, og gir godkjenning for resten.

• NOVEMBER 2015: Arendal kommune bekrefter overfor Agderposten at Nilsen har betalt i alt 788.000 kr i dagbøter som har løpt med 2000 kr dagen i 394 dager fra 2. mai 2014 til 31. mai 2015. (Med saksomkostninger: 815.000 kr).

• AUGUST 2019: Sophienborg annonseres som «kommer for salg» på bolignettstedet livvin.com.