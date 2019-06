Store steiner raste ut i kjørebanen Raste ut: En stor stein raste ut fra fjellsiden onsdag ettermiddag. (Foto: Elisabeth Grosvold) Steinras: Flere store blokker raste ut på fylkesvei 31. (Foto: Elisabeth Grosvold) Steinras: Store steinblokker raste ut på fylkesvei 31. (Foto: Elisabeth Grosvold) Rydde veibanen: Politiet og mannskaper fra Mesta var på stedet for å rydde veibanen og dirigere trafikken. (Foto: Elisabeth Grosvold) Et kjørefelt sperret: Det var manuell dirigering på stedet av hensyn til kjørende. (Foto: Elisabeth Grosvold) Steinras: Slik ser steinblokkene ut fra nært hold. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse

Et stein har gått ved Reddalsveien i Grimstad onsdag ettermiddag. 12.06.2019 kl 17:42 (Oppdatert 18:57)

Matias Smørvik

SISTE: Klokken 18.04 skriver politiet at de åpner et kjørefelt og har manuell dirigering forbi stedet, samtidig som at Mesta jobber med å fjerne steinblokkene.

Det var klokken 17.14 at politiet mottok melding om at det hadde rast i fjellet ved Reddalsveien, cirka fem kilometer inn veien fra Landvik kirke.

Bilist Anne Cecilie Johnsen så steinen i kjørefeltet da hun kjørte på fylkesvei 31, også kalt Reddalsveien. Hun forteller at steinen må ha rast nylig, siden hun passerte samme stedet bare timer tidligere.

Det er snakk om store steiner på flere tonn som har rast fra fjellsiden like ved veien. Steinene dekker halve kjørebanen.

Veitrafikksentralen er varslet, og har folk på stedet til å rydde veibanen. Politiet anbefaler trafikanter å kjøre forsiktig i området.

– Det er snakk om mye store stein rett ved en sving. Trafikanter anmodes om å kjøre sakte på stedet, melder politiet.