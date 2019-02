Stjal forretningshemmeligheter for ti milliarder - slipper med 18.000 kr i bot EKSANSATT BØTELAGT: En serviceingeniøren i National Oilwell Varco er dømt for å ha lastet ned 52.000 hemmeligstemplede dokumenter. (Foto: Illustrasjon/NTB scanpix) annonse

Serviceingeniøren i National Oilwell Varco - som også holder til i Arendal - lastet ned 52.000 hemmeligstemplede dokumenter på utstyr som ifølge selskapet hadde en prosjektverdi på 10 milliarder kroner. 07.02.2019 kl 08:53 (Oppdatert 09:21)

Arne Ingmar Eggen

Tlf: 916 45 145

Nå er serviceingeniøren dømt i Agder lagmannsrett etter at han anket den fellende dommen han fikk i tingretten.

Men til tross for at det dreide seg om 52.000 hemmeligstemplede dokumenter på utstyr som ifølge selskapet hadde en prosjektverdi på 10 milliarder kroner, slipper mannen å gå i fengsel.

I over to år ble saken liggende hos politiet som heller ikke har klart å bevise at nordmannen - som bor i et østeuropeisk land - har solgt noen av forretningshemmelighetene til andre.

Arbeidskonflikt

Det var i forbindelse med en arbeidskonflikt at serviceingeniøren lastet ned de 52.000 hemmeligstemplede dokumentene på utstyr som arbeidsgiveren hans, National Oilwell Varco, hadde levert til en helt ny oljerigg.

Da selskapet ville sjekke PC-en hans, for å få bekreftet sine mistanker, prøvde han først å slette innholdet.

Da dette ikke gikk, fant han frem drillen og boret seg gjennom harddisken.

Ifølge ham gjorde han dette for at arbeidsgiveren ikke skulle finne seksualiserte bilder av ham og kjæresten som skal ha blitt lagret på PC-en.

Ble trodd av mindretallet

Nå har flertallet i Agder lagmannsrett dømt ham for å ha stjålet de 52.000 dokumentene fra sin arbeidsgiver. Men dette skjedde ikke helt uten diskusjon.

To av meddommerne trodde nemlig serviceingeniøren på hans ord om at han kun lastet ned de 52.000 dokumentene fordi han ville sette seg inn i hvordan utstyret en helt ny riggtype som National Oilwell Varco hadde levert fungerte. Ifølge ham selv er han som serviceingeniør en nerd på av alt nytt utstyr..

18.000 kroner i bot

Fordi saken ble liggende hos politiet i to år og to måneder - og de heller ikke kunne bevise at han har solgt noen av forretningshemmelighetene han kopierte, slipper mannen med en bot på 18 000 kroner.

At han i det hele tatt ble dømt, rammer nok likevel hardest i et marked der det er snakk om investeringer i milliardklassen og selskapene må kunne stole på forretningshemmeligheter ikke kommer på avveie.

Innen fjorten dager må den tidligere serviceingeniøren hos National Oilwell Varco ha bestemt seg for om han vil anke dommen i Agder lagmannsrett.