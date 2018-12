Stenger en hel januaruke VELKOMST: Brukere av Arendal bibliotek har i førjulstiden blitt møtt av denne julekrybba. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Skal vaskes: Arendal bibliotek stenger snart dørene. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Biblioteket blir helt stengt en hel uke. 27.12.2018 kl 12:04 (Oppdatert 12:15)

Irene Hegge Guttormsen

Med dette bilde av årets julekrybbe på Arendal bibliotek, bringer vi denne meldingen fra biblioteket:

– Første uka i januar må biblioteket stenge på grunn av vask i høyden og boning på gulvene.

Hele lokalet blir rett og slett utilgjengelig for både ansatte og besøkende, og derfor også for alle som har tilgang til biblioteket utenom åpningstid.

Det er mulig å få levert bøker inn via mellomgangen, men det blir ikke utstedt purringer før i uke to. Vi må bare beklage ulempene dette måtte medføre for våre brukere, og håper på forståelse da dette er et helt nødvendig tiltak, sier informasjonskonsulent Inger Elise Nipedal.