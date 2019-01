Stenger E18-tunneler i Kristiansand for all trafikk Stenger: Baneheitunnelen (Foto: Vegvesenet) annonse

Både Baneheitunnelen og Oddernestunnelen i Kristiansand skal stenges for å teste utstyr. 24.01.2019 kl 11:11

- Det er svært mye utstyr som er bygd inn i tunnelene og dette må testes for å se at alt fungerer som det skal. Det er denne testingen som nå pågår. Når vi tester kan vi dessverre ikke benytte muligheten for å kjøre tovegs trafikk i ett løp, opplyser kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch i Statens vegvesen Region sør i en pressemelding.

Stengingen pågår denne uken, men vil også fortsette ut i neste uke, opplyser vegvesenet.

- Vi kan ikke avslutte dette før vi er sikre på at alle de kompliserte tekniske installasjonene er 100 prosent i orden og kommuniserer med Vegtrafikksentralen i Porsgrunn. Vi beklager de ulempene trafikkomleggingen fører til, men det er dessverre ingen andre omkjøringsveger i Kristiansand, opplyser Rasch.

Tre netter til uken

Vegvesenet har dermed planlagt å stenge tunnelen tre netter den kommende uken:

Fra søndag kveld (27/1) klokken 22.00 til mandag (28/1) morgen klokken 06.00.

Fra mandag kveld (28/1) klokken 22.00 til tirsdag (29/1) morgen klokken 06.00.

Fra tirsdag kveld (29/1) klokken 22.00 til onsdag (30/1) morgen klokken 06.00.

Kan bli mer

Dersom testingen som gjøres denne uken og neste avdekker feil og mangler som må utbedres, vil vegvesenet måtte stenge hele - eller deler av - tunnelene igjen.

- Vi forsøker i alle tilfeller å begrense omkjøringen om Kvadraturen og Lund i størst mulig grad. Vi forstår at dette er en belastning for beboerne og andre langs traséen, og trafikksikkerhets- og avviklingsmessig ønsker vi primært å la trafikken bruke tunnelene. Har vi mulighet til å unngå omkjøring så gjør vi nettopp det - da ledes trafikken gjennom tunnelene, opplyser kommunikasjonssjefen.