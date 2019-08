Spesialist: - Å slutte med sovemedisin er som å slutte med heroin

Regelmessig mosjon, men avslutt minst tre timer før sengetid.

Unngå å sove på dagtid.

Ikke opphold deg i sengen lenger enn forventet søvnlengde.

Stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helger.

Få minst 30 minutter med dagslys daglig, helst tidlig om morgenen.

Unngå å bli eksponert for sterkt lys dersom du må opp om natten.

Unngå kaffe, te, cola og energidrikker etter klokken 17.

Nikotin virker også aktiverende, og bør unngås.

Unngå alkohol som sovemiddel. Alkohol kan lette innsovningen, men gir urolig søvn med mange oppvåkninger og dårlig søvnkvalitet.

Unngå å være sulten eller å innta tungt måltid ved sengetid. Bruk soverommet og sengen til søvn, ikke til jobb, mobil, pc, nettbrett.

Sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet. Bruk evt maske og ørepropper.

Ikke se på klokka hvis du våkner om natten.

Sett av en ”problemhalvtime” om ettermiddagen/tidlig kveld hvor du tenker gjennom dine bekymringer og problemer. Unngå å ta med deg bekymringer og problemer til sengs.

Et varmt bad før sengetid kan virke beroligende.

Det er også viktig å unngå regelmessig bruk av sovemidler. Sovemidler løser ikke søvnvanskene dine.

