Spennende innspurt for E18-plan: Blir Risør og Vegårshei enige?

Nye Veier AS er sammen med konsulenter fra Rambøll og Asplan Viak i ferd med å sette «norgesrekord i veiplanlegging» når det nå lages ny kommunedelplan for «rest-E18» mellom Grimstad og Dørdal i Telemark.

Etter noen utsettelser, satser Nye Veier AS og det interkommunale planstyret bestående av åtte ordførere (varaordfører i Arendal) på at den svære kommunedelplanen som legges frem for planstyret 27. august skal kunne godkjennes i justert form.