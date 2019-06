Sommerfyll ga politiet travel natt Foto: Tom Bucher Hansen annonse

Uteværet fristet mange sørlendinger og turistene ut på byen natt til søndag. Det medførte en hektisk natt for politiet. 30.06.2019 kl 07:42

Matias Smørvik

- Natten har vært hektisk, men ikke noe sånn uventet. Det har blitt sommer og været er fint. Det medfører en økning av antall oppdrag. Oppdragene handler i hovedsak om ordensforstyrrelser, og andre forholder knyttet til at folk går ut og nyter alkohol, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt.

- Styrker dere beredskapen når dere forventer mer fyll og bråk?

- Vi er forsterket med folk i helgene, men er ikke så fleksible at vi kan hente inn ekstra folk på bakgrunn av været. Vi har klart å holde stand gjennom natta, sier Alsaker.

Her er nattens meldinger:

Klokken 23.25, Bygland: Politibåten på Byglandsfjorden stanser og kontrollerer en båt ved Ose. Han er tydelig påvirket av alkohol og blir anmeldt for ruskjøring.

Klokken 0016, Evje og Hornes: En motorsykkel kjørte på en elg på fylkesvei 42 i Evje. Føreren av MC ble kjørt til sykehus med lettere personskader.

Klokken 03.37: Skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand. Politibåten har foretatt kontroll av fritidsbåter i skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand. Resultat: 2 anmeldelser for promille, samt én for fart. Fem stykker slapp unna med et forenklet forelegg. Fire fikk for høy fart, mens en må betale statskassen for å mangle vest.