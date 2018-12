Slik skal nytt brettspill lære elever om bedre kosthold GRØNT SPILL: Skolebarn over hele landet er målgruppen for gratisspillet «Brettelyst», som er laget av Grønt Punkt Norge og Skolelyst.no. (Foto: Kristin Jacobsen/Studio Oscar) Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plastemballasje, metallemballasje, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Et nytt brettspill laget av resirkulert kartong skal lære om lag 10.000 elever i Aust-Agder fra fjerde trinn og oppover å ta riktige miljø- og kostholdsvalg i hverdagen.

– Spillet er gratis, og nå sitter vi og venter på bestillinger fra Aust-Agders 71 grunnskoler, sier Gunnar Moen i Grønt Punkt Norge i en pressemelding.

Hvorfor skyller vi skolemelkkartongen etter bruk?

Hva kan vi lage av resirkulert kartong?

Hvorfor er det lurt å resirkulere?

Dette er noen av spørsmålene som stilles i brettspillet «Brettelyst».

Grønn ernæring

Hensikten med spillet er å øke bevisstheten rundt miljø, resirkulering, kosthold og fysisk aktivitet på skolen. Det er Grønt Punkt Norge og Skolelyst.no som står bak spillet, fremkommer det i pressemeldingen.

– Som stor matvareprodusent har TINE et ansvar for å bidra til bedre folkehelse i Norge, og hensynet til klima og miljø blir i økende grad inkludert i kostholds- og ernæringsanbefalinger. Det handler ikke lenger bare om vårt ernæringsbehov, men også om hva som er bærekraftig for planeten, sier Tove Iren Kjelstad, konseptansvarlig for Skolelyst.no, i pressemeldingen.

Ungt miljøengasjement

Gunnar Moen i Grønt Punkt mener at mye av engasjementet som barn har for emner som miljø, forurensing og klima forsvinner i overgangen til voksenlivet.

– I våre målinger ser vi blant annet at unge voksne resirkulerer mye mindre enn mer etablerte voksne gjør. Vi håper at dette miljøspillet kan være én av flere faktorer som bidrar til at flere beholder miljøengasjementet sitt gjennom barne- og ungdomsårene, sier han.

