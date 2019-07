Slik kunne Tyholmen sett ut i dag hvis ikke det var for disse tre

MOT KANALPLASSEN: Arendal Handelsstands Forening lanserte i 1962 et prosjekt for Næringslivets Hus, som forutsatte at fire hus på Tyholmen måtte rives. Samvirkende Fagforeninger søkte i 1964 om å bruke samme tomt til et «Folkets Hus» med Samvirkelag. Striden om hvem som skulle få tomten utsatte riving av de fire husene i den mest kritiske fasen. Det var på denne tiden flerpolitisk enighet om riving, men bitter motstand mot Samvirkelag fra de borgerlige partiene. Her ser man næringslivshuset som en forlengelse av Statens hus som ligger til høyre, der det var postkontor og politi inntil i fjor. (Foto: Fra diplomoppgaven)