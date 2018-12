Slik blir 2019 for Arendals mest truede skapning

INNSENDT: Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oppsummerer her arbeidet som er gjort, og skal gjøres, for å bevare en art som i Norge kun lever i Arendal.

I tre små tjern i Arendal lever de siste rester av damfrosk i Norge, og de er ikke mange. Sammen med positive grunneiere, Kristiansand Dyrepark, Universitetet i Agder og amfibieekspert Dag Dolmen arbeider miljømyndighetene ved Fylkesmannen og Miljødirektoratet for å øke bestandene og utbredelsen. Samarbeidet startet i 2017, og det har vært et spennende og fruktbart samarbeid så langt. Den spennende oppdagelsen! Damfrosk ble ved en tilfeldighet oppdaget som ny art for Norge i 1986, og da som nå fantes den kun fåtallig i noen små tjern i Arendal kommune. Nå vet vi at den har vært her svært lenge, som en restbestand fra en tidligere varmeperiode hvor arten trolig var utbredt langt utover dagens lokaliteter. LES OGSÅ: Den hypersjeldne froskearten lever kun i Arendal. Nå har en ny trussel dukket opp Damfrosken er langt mer varmekjær enn den vanlige frosken vår, og er også holder seg også i vannet gjennom hele sommersesongen. Kvekkingen er spesiell, og hannene sitter rundt kanten av tjernene og utfordrer hverandre i en kappleik. Frykten for utryddelse av arten i Norge har vært og er stadig til stede.

Siden midt på 1990 åra har miljøvernmyndighetene og Norges fremste amfibieekspert Dag Dolmen samarbeidet om årlig overvåking av de små delbestandene, og enkelte tiltak som utgraving av nye dammer og utfisking av aure er forsøkt. Målet har vært å berge de siste rester, og øke antallet frosker til et levedyktig nivå over tid. Hva er det som truer? Damfroskens parringslek styres delvis av temperatur, og det er kun i år med lang og varm sommer at damfrosken får mye avkom. De andre amfibiene våre (padde, buttsnutefrosk, spissnutefrosk og små- og storsalamander) legger egg i dammer og tjern tidligere enn damfrosken. Rumpetroll og egg er sårbare for rovdyr som fisk, hegre og rov-insekter som øyenstikkerlarver og vannkalver.

Ettersom froskene trenger lys og varme, må skogen rundt dammene heller ikke bli for tett. Damfroskene har behov for god vannkvalitet med ikke for surt vann. Hogst som utføres til feil tidspunkt og på feil sted kan få negative effekter for vannlevende organismer i form av plutselige surstøt (lav pH i vannet). Forvaltningsmyndigheten har god dialog med AT-skog som har hatt ansvar for uttak av tømmer i området. En stor trussel for amfibier generelt i verden er en soppsjukdom, forkortet som Bd. Denne ble dessverre påvist i Akershus i 2017, og frykten for spredning er stor. Miljøforvaltningen arbeider aktivt med å kartlegge utbredelsen av Bd i Norge. LES OGSÅ: I Dyreparken myldrer det av håp: – Jeg tror dette kan virke, sier ekspert

Forandringer i klima påvirker artssammensetningen i norsk natur, men det er ikke klart hvilke effekter klimaendringer vil ha på damfrosken og dens utbredelse/eksistens i Norge.

Hvordan stod det til da samarbeidet startet? Gjennom flere år har somrene vært kalde og ungeproduksjonen svært liten, og bestandene bestod etterhvert av få gamle individer. Gjennom årene har mange forskjellige tiltak blitt gjennomført for å øke bestanden, uten at det hadde gitt positive resultater over tid. Trolig var det kun mellom 20 og 30 voksne individer igjen da Fylkesmannen kontaktet de mest naturlige samarbeidspartene i landsdelen og inviterte til samarbeid for å sikre damfroskens framtid i norsk natur. Samarbeidet med grunneierne og Dag Dolmen var allerede på plass, og fra første stund var både Kristiansand Dyrepark og Universitetet i Agder (UiA) svært positive da de ble spurt om å gå inn i et «partnerskap» i bergingsarbeidet. Roser grunneiere Den positive holdningen blant grunneierne har bidratt til et smidigere forvaltningsarbeid. I forbindelse med samtaler og informasjonsmøter har det tilkommet mye nyttig informasjon til bruk i forvaltningsarbeid. Kristiansand Dyrepark har allerede en viktig rolle i sikring av truede og sårbare dyrearter, og fant det derfor naturlig å stille opp når en det dreide seg om en art i landsdelen. De har også lang og viktig erfaring med dyrehold og tilrettelegging av leveområder. Det var tidlig enighet om at hold av og avl på innfangede damfrosk ville være et naturlig tiltak, som igjen stilte store krav til lokaler i dyreparken.

Samarbeidet med erfarne kolleger i den svenske dyreparken Nordens Ark var allerede på plass, og dette har vært svært viktig siden de hadde mye erfaring med avl på ulike amfibier.

UiA har dyktige fagfolk innen biologi og økologi, og ikke minst gjennom deres studenter kan mye ny kunnskap innhentes og tiltak utprøves. Kravene som damfrosken stiller til sine leveområder er under kartlegging, og spesifikke fargemønster på buken vil forhåpentligvis gjøre oss i stand til å skille mellom individer. Miljø-DNA (e-DNA) er en relativt ny teknologi, og analyser av vannprøver kan avsløre hvilke arter som er tilstede i lokalitetene. Dette gjelder naturligvis både de ønskede (damfroskene) og uønskede artene (fisk). Fylkesmannen og Miljødirektoratet skaffer de nødvendige økonomiske ressursene og gjør de konkrete prioritetene i tett samarbeid med de øvrige aktørene. Dag Dolmen bistår i kartlegging og drøfting, og i tillegg er Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) i Grimstad og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) avd. Bø trukket inn på arbeidet med kartlegging av vannkvalitet, insekter og plankton. 2018 har vært et lærerikt år I mai i år ble seks voksne damfrosker fanget inn i en av lokalitetene, tre hanner og tre hunner. Disse ble fraktet til Kristiansand Dyrepark, og etter kort tid ble det både parring og produksjon av et stort antall egg og etterhvert rumpetroll. Avlsarbeidet gikk over våre forventninger, men det viste seg svært krevende å holde et så stort antall rumpetroll i akvarier. En episode med gassovermetning under den tørreste og varmeste delen av sommeren medførte at en stor del av rumpetrollene rett og slett fikk såkalt «dykkersyke» og mange døde. 150 rumpetroll har likevel blitt satt ut i artens naturlige omgivelser, og 26 ungfrosk og de 6 innfangede voksne froskene er nå lagt i vintersøvn (dvale) i dyreparken. De mange besøkende i dyreparken har også fått mulighet til å oppleve en egen avdeling viet til damfrosken, med både direkte beskuelse av avlsrommet, informasjon og film. UiA har i samarbeid med USN samlet inn mange data som gir oss informasjon om temperatur, vannkvalitet, artsmangfold, bunndyr (insekter) og zooplankton. Resultatene fra datainnsamlingen er klare i løpet av vinteren.