Skogbrann i Vest-Agder ute av kontroll

Det brenner i Skarstøl-området i Kvinesdal mandag morgen. 08.04.2019 kl 08:32 (Oppdatert 08:32)

Tarald Reinholt Aas

Klokken var 6.30 da 110-sentralen fikk melding om skogbrannen i Vest-Agder.

BVS Kvinesdal rykker ut på melding om skogbrann i område Skarstøl.

Brannvesenet sendte ut mannskaper fra stasjonene i Kvinesdal og Kvinlog.

– Vi har ikke kontroll nå, for det brenner mange steder i et spredt område. Vi venter på en drone som kan gi oss et mer sammenhengende bilde av hvordan det ser ut, sier Torbjørn Høyland, innsatsleder brann i Brannvesenet Sør, til Fædrelandsvennen.

Ifølge avisen, er det i Stakkeland-området mellom Solås og Moi det brenner.

Også søndag brant det i vegetasjonen i landsdelen – tre steder samtidig.