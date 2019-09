Skal søke med helikopter etter savnet mann SAVNET: Politiet planlegger søk med helikopter i et større område etter den danske mannen Torben Liliegreen (66) som er savnet i Setesdalsheiene. (Foto: Politiet) annonse

Før søkene starter, ber politiet publikum om tips. 04.09.2019 kl 15:36

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Torben Liliegreen (66) fra Gildbergsund i Danmark er savnet etter en vandretur i Setesdal, skrev Agderposten i slutten av august.

Mannen ble meldt savnet allerede 13. august etter at han ikke kom tilbake fra turen i Aust-Agder. Han ble dermed etterlyst av norsk og dansk politi.

Onsdag melder Agder politidistrikt at de planlegger søk med helikopter etter den savnede danske mannen. Søket etter mannen vil starte torsdag 5. september på formiddagen.

I den forbindelse ønsker politiet flest mulig tips av folk som kan ha sett vedkommende.

– For å få til et mest mulig nøyaktig søk etter mannen ønsker vi tips dersom noen kan ha sett ham. Da kan vi fokusere søket i disse områdene, og sjansene for å finne ham vil være større, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Reiste til Norge i juli

Torben Liliegreen skal så tidlig som 17. juli ha reist alene til Norge for å vandre i Setesdal. Eksakt sted er ukjent, men politiet skriver at han trolig skulle gå sørover mot Kristiansand.

Politiet tror, ut ifra tidligere tips, at mannen har ferdes i Setesdal Austhei, fra Berdalsbu og sørover langs turistforreningens løypenett forbi Bjørnevasshytta og Hovstøyl. Det er også gjort observasjoner som kan tyde på at han har vært på "Bispevegen" mellom Hovstøyl og Valle. Det er også opplysninger som kan tyde på at han har tenkt å følge løypenettet til Dølemo, og det er en mulig observasjon av en person som kan passe til beskrivelsen i nærheten av Gjøvdal, ikke langt fra Rukkevassdammen.

Politiet ber igjen om at folk som ferdes i Setesdal Austhei er ekstra oppmerksomme og melder fra til politiet så snart som mulig om aktuelle observasjoner. Politiet er også interesserte i å komme i kontakt med folk som har gjort relevante observasjoner, både i Setesdal Austhei og andre steder, og som ikke tidligere har meldt fra til politiet om disse.

- Er det mistanke om noe kriminelt? spurte Agderposten i august.

- Vi kan aldri utelukke noe, men det er ingen grunn til å tro det. Det er veldig mye som kan ha skjedd, svarte Hovden da.

Skulle vært hjemme 8. august

Planlagt hjemreise var 8. august, men han har enda ikke returnert. 66-åringen hadde med seg telt og frysetørret mat for å kunne overnatte på fjellet, og har tidligere benyttet seg av DNTs hytter.

Det er usikkert hva han har gjort nå.

Politiet opplyste i august at siste aktivitet på savnedes mobiltelefon er registrert i Norge den 17. juli 2019 klokken 12:01, samme dag som han dro til Norge.

Ifølge savnetmeldingen har han sannsynligvis tatt buss fra Kristiansand klokken 16.15, og gått av på Berdalsbru i Bykle.

Slik ser han ut

Mannen er rundt 175 høy, omtrent 80 kilo og har normal kroppsbygging. Han har grått hår og bruker briller.

Videre beskrives savnede som veldig introvert, og med «autistiske trekk» i form av måten han snakker og forstår andre mennesker på. De som kjenner ham tror ikke han vil ta kontakt med ukjente mennesker, heller ikke om han trenger hjelp, opplyser politiet onsdag.

Da han dro fra Danmark var han iført mørkegrå turjakke, rutete skjorte og mørkegrå turbukse. Han var iført sandaler, men hadde med seg turstøvler. Savnede hadde vandrestav og en stor, tofarget ryggsekk (grå, ukjent merke). Det var festet en sovepose på toppen av ryggsekken.

Tips meldes inn til politiet i Agder på tlf. 02800 / +47 38 13 60 00, eventuelt til politiet i Valle og Bykle på telefon 37 93 69 00.