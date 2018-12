Skal du ut og fly i julen? Da må du forberede deg på streik UT OG REISE?: Da bør du ta høyde for visse ting i julen. (Foto: Sparebank 1 Forsikring) ADVARER: Skadeforebygger Therese Nielsen. (Foto: Sparebank 1 Forsikring) I alle fall om du skal reise utenlands. Enkelte flyselskap bruker nemlig høytiden på å streike. 04.12.2018 kl 15:38 (Oppdatert 15:39)



Over 330.000 nordmenn skal til utlandet i julen, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Respons analyse, på vegne av SpareBank 1.

Disse bør forberede seg på stappfulle flyplasser og mulig streik.

– Vår erfaring er at mange beregner altfor dårlig tid når de skal ut å reise for eksempel ved bytte fra tog til fly. I år er julaften på en mandag og helgen før er det garantert tettpakket på flyplassene, spesielt på Gardermoen. Folk bør legge inn en ekstra time buffer, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring, i en pressemelding.

Forsikringen dekker ikke streik

Historien viser at det er en risiko for at enkelte flyselskap bruker julen til å streike, ifølge Sparebank 1 Forsikring.

– Folk må huske på at forsikringsselskapene ikke dekker tap ved en streik. Når du planlegger juleutfarten er det smart å velge flyselskap som tradisjonelt har mange avganger, minner Nielsen om.

Ved streik er flyselskapet som er ansvarlig, og som derfor skal dekke tapet eller refundere billetten din, opplyses det i pressemeldingen.

Flest skader i Spania i uke 52

SOS International assisterer nordmenn i utlandet når det er behov for det. I deres statistikk trenger i snitt over 500 nordmenn hjelp i utlandet i juleuka.

– Spania, Thailand og Tyrkia er landene hvor nordmenn har flest skader uke 52, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør i SOS International.

Dette er landene med flest skader i juleuken:

1. Spania (flest saker på Gran Canaria)

2. Thailand

3. Tyrkia

4. Tyskland

5. Hellas

6. Filippinerne

7. USA (flest saker i Florida)

– Det er spesielt mange eldre som reiser til Spania i jula. Det er flere forhold disse må være oppmerksomme på, spesielt om de har kroniske lidelser eller er under utredning for sykdommer eller skader. I verste tilfelle kan en lege i utlandet ta seg ekstra betalt, og da er det ikke sikkert forsikringen dekker dette, sier Tranberg i pressemeldingen.

SOS International forteller om erfaring med leger, for eksempel i Spania, som starter behandling av andre sykdomsforhold enn det akutte behov til pasienten.

– Så sjekk med forsikringsselskapet hvordan dekningen din er før du reiser. Og får du problemer på reisen må en kontakte alarmsentral eller forsikringsselskapet først, slik at de kan sette deg i kontakt med riktig lege, formaner Tranberg.

Halve Norge skal ut å reise

Mer detaljert viser undersøkelsen til Respons analyse dette om nordmenns reisevaner i julen:

• Nesten halvparten (46 %) reiser bort i jula. Resten reiser ikke bort (48 prosent) eller de vet ikke (6 prosent)

• 32 prosent skal besøke familien, og særlig unge og unge voksne besøker familien. Tilsvarer 1.270.000 personer.

• 10 prosent skal til hytta. Tilsvarer 400.700 personer.

• 8 prosent reiser til utlandet i jula. Det tilsvarer 337.000 personer.

– Når mange skal ut å reise samtidig blir det fort noen problemer og kø. Vi anmoder folk til å beregne ekstra god tid, passe på verdisakene og ta det pent på veiene, sier Nielsen avslutningsvis.