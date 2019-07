Sjekk hvor mange som suste inn i UP-garnet KONTROLL: Det ble avholdt kontroll i Arendal onsdag kveld. annonse

Hele 16 forenklede forelegg ble delt ut i Frivoldveien mandag. 29.07.2019 kl 13:45

Politiet meldte om kontrollen på Twitter like før klokken 13.30 mandag formiddag.

- UP har hatt kontroll i Frivoldveien. Det ble gitt 15 forenklede forelegg for fartsovertredelser og et for ulovlig bruk av mobiltelefon. Høyeste hastighet målt til 63 km/t i 40 sone.