Sjekk de mest og minst populære studiene STUDIEDIREKTØR: Greta Hilding ved Universitetet i Agder. (Foto: UiA/Agderposten Arkiv) Her er det ledie studieplasser Anvendt filosofi. Bachelor 3 år

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Bachelor 4 år

Barnehagekunnskap. Master 2 år

Byggdesign, ingeniørfag. Bachelor 3 år

Cybersikkerhet. Master 2 år

Data, ingeniørfag. Bachelor 3 år

Drama. Årsstudium 1 år

Elektronikk, ingeniørfag. Bachelor 3 år

Engelsk. Master 2 år

Ernæring. Bachelor 3 år

Faglærerutdanning i musikk. Bachelor 3 år

Filmvitenskap og filmproduksjon. Årsstudium 1 år

Filosofi. Årsstudium 1 år

Fornybar energi, ingeniørfag. Bachelor 3 år

Fransk. Årsstudium 1 år

Fysikk. Årsstudium 1 år

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Master 2 år

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Master 2 år

Helse- og sosialinformatikk. Master 3 år

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sivilingeniør. Master 2 år

Informasjonssystemer. Master 2 år

Klinisk helsevitenskap. Master 4 år

Kunstfag. Master 2 år

Kystsoneøkologi. Master 2 år

Lærerutdanning for tospråklige lærere. Bachelor

Matematikk. Bachelor 3 år

Matematikk. Årsstudium 1 år

Matematikk. Master 2 år

Mekatronikk, ingeniørfag. Bachelor 3 år

Naturfag. Årsstudium 1 år

Nordisk språk og litteratur. Bachelor 3 år

Nordisk språk og litteratur. Årsstudium 1 år

Nordisk språk og litteratur. Master 2 år

Nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter. Master 2 år

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap. Halvårsstudium 1 år

Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk. Bachelor 3 år

Personlig trenerutdanning. 1 år. Utvidet søknadsfrist 15.august

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid). Årsstudium 1 år

Religion, etikk og samfunn. Bachelor 3 år

Religion, etikk og samfunn. Årsstudium 1 år

Religion, filosofi og samfunn. Master 2 år

Samtidsteater. Bachelor 3 år

Skolebibliotekkunnskap 3: Informasjonskompetanse og leseutvikling. Halvårsstudium 1 år

Spansk. Årsstudium 1 år

Statsvitenskap og ledelse. Master 2 år

Teknologi for lærere i grunnutdanningen. Årsstudium 1 år

Tysk. Årsstudium 1 år

Utøvende klassisk musikk. Årsstudium 1 år

Utøvende musikk - klassisk. Bachelor 3 år

Utøvende musikk - klassisk. Master 2 år annonse

8.485 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Agder (UiA) per 23. juli 2019. 23.07.2019 kl 11:43 (Oppdatert 11:51)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

I Samordna opptak har 5.195 søkere fått tilbud, i UiAs lokale opptak har 3.290 fått tilbud om studieplass, melder UiA på sin nettside tirsdag.

Det betyr trolig at studenttallet ved UiA øker litt fra de over 13.000 som var registrert som studenter ved UiA i fjor, konstaterer universitetet selv.

Tallene vil ifølge UiA endre seg fram mot studiestart 12. august og helt fram til 1. september når alle skal være registrert. Nye tilbud blir sendt ut hver dag, og ledige studieplasser får nye søkere kontinuerlig.

Helse- og sosialfag populært

Hele fire av de ti studiene med høyest krav til studiepoeng i hovedopptaket ved UiA er helse- og sosialfag. Dette er bachelor i sosialt arbeid (tidligere sosionom-studiet), bachelor i bioingeniørfag, femårig master i barnevern og bachelor i sykepleie i Kristiansand.

I tillegg kommer vernepleiestudiet i Grimstad på en foreløpig 13. plass med 50,0 som poengkrav, og sykepleiestudiet i Grimstad har 48,0 som poenggrense.

- Disse utdanningene er viktige for regionen, og vi er veldig fornøyd med at UiA tiltrekker seg så mange godt kvalifiserte studenter, sier studiedirektør Greta Hilding.

Det er likevel fortsatt ledige studieplasser ved UiA (se faktaboks).

De mest populære studiene

Studiene med høyest poenggrense ved hovedopptaket 23. juli:

Rettsvitenskap, bachelorprogram 54,2

Pedagogikk, årsstudium 53,6

IT og informasjonssystemer, årsstudium 53,4

Ernæring, mat og kultur, årsstudium 52,1

Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram 52,0

Sosialt arbeid, bachelorprogram 51,6

Bioingeniørfag, bachelorprogram 51,5

Barnevern, 5-årig masterprogram 50,9

Sykepleie, bachelorprogram, Kristiansand 50,9

Spesialpedagogikk, bachelorprogram 50,8

Ifølge UiA kommer flere spesialiseringer innen lektorutdanninger inn i tabellen over høyest poengkrav, men samlet kommer lektorutdanningen rett utenfor 10 på topp.

Mange vil studere barnevern

Det nye femårige studiet i barnevern fyller ifølge UiA et åpenbart behov. Over 350 søkere kjempet om de 35 studieplassene.

Kjønnsfordelingen i hovedopptaket er 42 prosent menn og 58 prosent kvinner for tilbudene som er sendt via Samordna opptak. Jevnest kjønnsfordeling er det i økonomisk-administrative fag, idrettsfag og historie, skjevest i helsefag, pedagogiske fag og teknologi.

Flere menn på sykepleie

99 mannlige søkere får tilbud om studieplass i sykepleie ved UiA, og andelen menn øker litt fra i fjor, 23 prosent i år mot 22 prosent av tilbudene i fjor. Det er litt flere mannlige søkere som får tilbud i Kristiansand enn ved sykepleieutdanningen i Grimstad, som i fjor. UiA er med i et prosjekt sammen med Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, der mannlige søkere til sykepleiestudiet får tilleggspoeng.

Tallet på søkere som får tilbud om studieplass i sykepleie i Samordna opptak øker noe. Årsaken til dette er at i år er alle studieplassene i sykepleie med i Samordna opptak, mens i fjor var 40 studieplasser avsatt til UiAs distriktsvennlige sykepleieutdanning, og disse studieplassene ble behandlet i lokalt opptak. Nytt i år er også at det er innført krav om karakteren 3 i matematikk og norsk.

Til tross for flere tilbud og nytt karakterkrav er poenggrensene for å studere sykepleie er på samme nivå som i fjor ved hovedopptaket – 50,9 i Kristiansand (opp fra 50,6 i fjor) og 48,0 i Grimstad (ned fra 48,8 i fjor).

Fyller lærerstudiene

Lærerutdanningene ved UiA hadde kraftig vekst i fjor, og det ser ut til å holde seg slik at alle studieplassene blir fylt.

For de laveste trinnene i grunnskolelærerutdanningen – 1-7 - synker andelen menn som får tilbud, slik at kjønnsbalansen blir skjevere. I fjor ble 35 prosent av tilbudene om studieplass sendt til menn, i år er det bare 29 prosent.

Stabilt for økonomistudiene

Det er ifølge UiA sendt ut noe færre tilbud om opptak til økonomistudiene i Samordna opptak i år, sammenliknet med 2018. Poenggrensene i hovedopptaket ligger likevel på omtrent samme nivå som i fjor.

Nye studieplasser i IKT- IT og informasjonssystemer

I revidert statsbudsjett med endelig fordeling av Kunnskapsdepartementet nå i juli fikk UiA 10 studieplasser innen IKT-utdanninger. Som følge av de nye studieplassene øker UiA opptaket på årsstudiet i IKT i Grimstad og ved bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer i Kristiansand.

Begge disse studiene har et poengkrav på rundt 50 i hovedopptaket, og begge har lange ventelister, så de nye plassene vil bli fylt opp.

Bachelorstudiene i ingeniørvitenskap er åpenbart ikke kommet ut av bølgedalen ennå, til tross for at behovet for ingeniører er klart på vei opp, ifølge for eksempel Teknisk Ukeblad og NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Ingeniørstudiene og flere andre studier har ledige studieplasser som det fortsatt er mulig å søke på.

Masterstudier

Opptak til masterstudier skjer gjennom lokalt opptak. Totalt antall tilbud har økt noe fra i fjor, blant annet som følge av det nye masterstudiet i cybersikkerhet.

UiA har i år sendt ut tilbud om opptak til masterstudiene i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt innovasjon og kunnskapsutvikling, tidligere enn i fjor. Det ser ut til å ha hatt en positiv effekt ved at en større andel av søkerne har takket ja til studieplass enn på tilsvarende tidspunkt i 2018.

- Det er positivt med tanke på at UiA ønsker å øke andelen masterstudenter, sier studiedirektøren.

For de øvrige masterstudiene er det ingen vesentlige endringer i forhold til fjorårets opptak.