SIAN klager inn Arendalsuka-nekt til Sivilombudsmannen

SIAN ble etter mye fram og tilbake nektet å delta på Arendalsuka. Nå klager de inn avgjørelsen til Sivilombudsmannen. 09.07.2019 kl 13:15

NTB

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) mener Arendalsuka er et offentlig anliggende og at Sivilombudsmannen dermed har rett til å gå inn i saken, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Tidligere leder Arne Tumyr i SIAN, sier at Sivilombudsmannen har gitt uttrykk for at de er i tvil om Arendalsuka er underlagt offentlig forvaltning.

Han sier ombudet imidlertid åpnet for at SIAN kunne sende inn en formell klage over utestengningen, slik organisasjonen nå har gjort.

Både SIAN og partiet Alliansen skulle opprinnelig delta med arrangementer og med stand under Arendalsuka i år, men flere reagerte på avgjørelsen. Blant annet truet partisekretær Kjersti Stenseng i Ap med boikott, og også SV uttalte seg kritisk.

Rådet for Arendalsuka besluttet så at SIAN og Alliansen ikke fikk delta likevel.

Organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel, kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement, opplyste rådet i en pressemelding. På bakgrunn av dette trakk de tillatelsen tilbake.

Arendalsuka arrangeres i år fra 12. til 17. august. Her samles aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv til debatter og ulike arrangementer.

