Seks personer omkom i helikopterulykken i Alta Ulykkessted: Røyk stiger opp mens en luftambulanse svever over stedet. (Foto: NTB scanpix)

Seks personer omkom i helikopterulykken i Alta lørdag. Det opplyser Finnmark politidistrikt søndag morgen. Fem av de omkomne er personer i 20-årene fra Alta. 31.08.2019 kl 20:23 (Oppdatert 01.09.2019 kl 08:50)

NTB

– Passasjeren som ble sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, døde som følge av skadene. Rundt kl. 20.40 lørdag ble også den siste personen som var savnet, funnet omkommet i helikopteret. Det betyr at alle de seks som var om bord, mistet livet i ulykken, skriver politiet i en pressemelding.

I tillegg til de fem personene fra Alta mistet piloten, som var svensk statsborger, livet.

Helikopteret brant kraftig etter ulykken, og politiet melder at det derfor kan ta noe tid å hente ut og identifisere de omkomne.

Politiet har bedt ID-gruppa til Kripos om bistand.

Starter etterforskningen

Etterforskere fra politiet og havarikommisjonen vil søndag morgen starte sine undersøkelser på stedet for å finne årsaken til den tragiske ulykken.

– Kriminalteknikere fra politiet og tre eksperter fra Kripos vil i tillegg til personer fra havarikommisjonen være med opp til stedet der helikopteret ligger, opplyser operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt til NTB søndag morgen.

Området er svært ulendt og vanskelig tilgjengelig. Politiet får derfor helikopterbistand av Forsvaret for å transportere mannskaper og utstyr til stedet der det havarerte helikopteret befinner seg.

– I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet. Ut fra forholdene er det klart at det vil ta tid å avklare hendelsesforløpet, og det er for tidlig å antyde noe om hvorfor helikopteret styrtet, skriver politiet i pressemeldingen.

Helikopteret som styrtet, var ifølge Nordlys en oppgradert versjon av Airbus AS-350B. Det var ett av to som selskapet Helitrans i juni fikk overlevert fra Østnes Helicopters, som representerer Airbus i Norge. Ifølge avisa har helikoptertypen vært involvert i flere ulykker, men er samtidig det mest brukte i Norge.

Festivalen avlyst

Ulykken skjedde i forbindelse med at det under festivalen Høstsprell ble tilbudt de besøkende helikopterturer med selskapet Helitrans for å se området fra lufta for 500 kroner per person. De planlagte helikopterturene ble etter hva festivalen selv opplyste på Facebook-siden, forsinket med en time til klokka 16. En time senere var flere vitner til ulykken.

– Vi fulgte med helikopteret som svirret rundt, og plutselig ser vi at det flyr rett i fjellet, forteller Gørill Føleide til NRK.

Hun var sammen med mannen og tre andre venner ute og spilte golf på Kvenvikmoen da ulykken skjedde.

– Det begynte å brenne, og vi skjønte at vi hadde vært vitne til noe vi ikke hadde lyst til å være vitne til. Det var helt forferdelig å se, sier Føleide.

Etter ulykken ble festivalen avlyst.

– Kveldens konserter er avlyst på grunn av helikopterulykken. Det er dypt tragisk det som har skjedd, og vi er alle i sjokk. Festivalledelsen har nå fokus på å ivareta våre gjester og involverte her på festivalen på best mulig måte. Festivalledelsens tanker går nå til de pårørende, skrev ledelsen for festivalen på Facebook.

Kommunen mobiliserte

Også det kommunale kriseteamet i Alta kommune ble etablert lørdag kveld.

– Det er en trist dag, det finnes ikke ord som kan beskrive det jeg føler nå. Nå skal vi vise den varmen som bor i Alta-samfunnet, og slå ring om de berørte. Denne ulykken preger hele lokalsamfunnet og vil gjøre det i lang tid. I dag har vi hovedfokus på dem som er rammet, uttalte ordfører Monica Nielsen.

Søndag kveld blir Nordlyskatedralen i Alta holdt åpen fra klokka 18 for dem som ønsker å samles der eller som har behov for å snakke med noen.