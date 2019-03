Se UKM i Arendal direkte fra 17.00 I FJOR: Bølgen Crew fra Bølgen Dansestudio i Arendal danset moderne i fjor. De gikk til fylkesfinalen. annonse

Titalls unge og håpefulle står i ettermiddag på scenen i Arendal Kulturhus for å vise sine talenter. 09.03.2019 kl 16:45 (Oppdatert 16:50)

Totalt er det 41 innslag, skriver UKM på sine nettsider.

Dette er for øvrig en kommunemønstring som også blir arrangert flere steder i fylket. Her er datoene for kommunemønstringene i Aust-Agder: