Se bildene fra den aller første Lunderøddagen

46 barn og unge ved skoler i Arendal kommune deltok på Lunderøddagen – en idretts- og aktivitetsdag spesielt tilrettelagt for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Invitasjon var sendt ut til alle skoler i forkant, og det var deltakere fra 1. til 10. trinn. Lunderød skole og ressurssenter arrangerte Lunderøddagen for første gang, og arrangementet er uten tvil kommet for å bli.

Motto Skolen er svært glad for å kunne bruke Lunderød stadion som ligger like ved skolen vår. Der er det god plass og øvelsene kunne spres utover banen. Motto for dagen var «Bruke kropp – helt topp».

Elevene opplevde sannheten i dette. Full innsats; latter og glede hørtes over hele området på Lunderød stadion. 15 ulike øvelser kunne elevene velge mellom. Kanskje var svampekasting med våt svamp det aller gøyeste, men innsatsen på 60 meter var upåklagelig. Mange sprang som de aldri har gjort før og flere sprang like godt frem og tilbake når de først var i gang. Planlegging og tilrettelegging ble gjennomført i samarbeid med barnefysioterapeutene i Arendal.

Fysisk aktivitet er et utviklingsområde for alle og svært viktig for trivsel og læring. Kroppsøvingsfagets intensjon er å inspirere til fysisk aktivitet, og hensikten med dette arrangementet var at elevene skulle få møte andre elever i leik og aktivitet, at de skulle kunne delta helt på egne premisser og at samtlige skulle oppleve glede og mestring. De mange blide fjesene blant både voksne og elever tydet på at det ønsket ble innfridd. Moro å være sammen Det overordnede målet er å inspirere til gjennomføre mer fysisk aktivitet i hverdagen, og at elevene får oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet. Det er moro å være sammen – både for elever og voksne.

Alle elevene, halvparten fra Lunderød, halvparten fra andre skoler, fikk utdelt deltakerkort da de kom. De tidligste som kom med buss, fikk starte på naturstien på utsiden av banen mens de ventet på felles oppvarming. Den dro fysioterapeutene i gang og alle danset med i store gode bevegelser. Så var aktivitetene i gang. Hver og en valgte som de ville, og tok seg en pust i bakken når det ble nødvendig. Noen måtte observere litt før de selv våget seg på.

Etter en god økt, ble pølseboden åpnet. Mat og drikke smakte godt. Og selvsagt vanket det premier. Lunderødmedalje og diplom og en valgt premie fra et rikholdig premiebord sponset av mange velvillige givere. Det var nesten vanskelig å velge.

En viktig del av intensjonen med kroppsøvingsfaget er å medvirke til at elevene sanser, opplever, lærer og skaper med kroppen. Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjør kroppsøvinga til en viktig arena for å fremme fair play og respekt for hverandre. Og til og været var på arrangørens side; sola skinte om kapp med elevene.