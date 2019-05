Sammenstøt mellom to biler på fylkesvei annonse

– Kun materielle skader, melder operasjonsleder om trafikkuhellet på fylkesvei 411 i Tvedestrand. Les også hvilke andre saker politiet har jobbet med 21. mai. 21.05.2019 kl 12:32 (Oppdatert 13:21)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Sammenstøtet på fylkesvei 411/Dypvågveien ved Vadstengene ble meldt klokken 12.30:

– To biler har vært borti hverandre. Det er kun materielle skader, melder operasjonsleder via Twitter.

Og legger til at politiet bistår på stedet med utfylling av skademelding.

#Tvedestrand. Kl. 1230. Trafikkuhell på FV411 DypvågveienVadstengene. 2 biler har vært borti hverandre. Kun materielle skader. Politiet bistår på stedet med utfylling av skademelding. — Politiet i Agder (@politiagder) 21. mai 2019

Trafikkontroll

Tirsdag formiddag tok politiet oppstilling ved Tjennaveien i Tvedestrand.

Kontrollen resulterte i at én bilfører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt – for ikke å stoppe for kontroll.

Videre fikk sju forenklede forelegg for fart.

– Høyeste hastighet var 45 km/t i 30-sone.

– Én har fått forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon, opplyser operasjonsleder via Twitter.

Branntilløp

