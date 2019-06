Sa han var knivstukket – endte opp på glattcelle IKKE KNIVSTUKKET: Knivstikkingen i Grimstad viste seg å være oppspinn fra en beruset mann. Illustrasjonsfoto. Foto. NTB scanpix (Foto: ) annonse

Mannen var ikke knivstukket, men svært påseilet og politianmeldes for falsk nødmelding. 21.06.2019 kl 08:24 (Oppdatert 08:54)

Klokken var 2.05 da den dramatiske meldingen kom.

En mann skulle ha blitt knivstukket.

Politi og ambulanse rykket ut til en adresse i Grimstad.

– Det viser seg å være en falsk melding, opplyser politiets operasjonsleder via Twitter.

For i stedet for et voldsoffer, fant nødetatene en «godt beruset» (og uskadd) mann.

– Blir innsatt i drukkenskapsarrest og anmeldt for falsk nødmelding, meldes det.

