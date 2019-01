Rykket ut til garasjebrann i Tvedestrand annonse

Brannvesenet fikk kontroll på brannen som oppsto i en kompressor. 25.01.2019 kl 19:53 (Oppdatert 20:31)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

110-sentralen meldte om brannen i Normannvikveien i Tvedestrand i 17.30-tiden.

Østre Agder brannvesen Tvedestrand rykket ut.

Reddet garasjen

– Brann i en kompressor, ikke fare for garasjen 2 brannvesenet har kontroll, meldte 110-sentralen siden.

Politiet på sin side opplyser at det er ukjent årsak til brannen, som oppsto i et anneks under oppussing.

– Politiet oppretter sak på forholdet. Dersom åstedet skal undersøkes nærmere blir det trolig til uka, melder operasjonsleder via Twitter.

Ny brann

Klokken 20.12 måtte Tvedestrands brannvesen atter ut.

– Kjører til Arne Garborgs vei for å slukke brann i en søppelkonteiner, mellom 110-sentralen.

Uten lappen

Fredagens oppdrag for nødetatene har i stor grad handlet om vær – men ikke bare:

Klokken 17 ble en kvinne anmeldt for kjøring med uregistrert bil og uten gyldig førerkort i Arendal.

Tatt for rattfyll

Klokken 18.58 var det en mannlig bilists tur til å bli stoppet i Arendal. Han ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand.