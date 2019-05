Russen begynte å skyte opp raketter – da grep politiet inn Russeansamling: Politiet stanset festen på Stølsviga tidlig på morgenen, 17. mai. Bildet er tatt fra en annen hendelse. (Foto: NTB Scanpix) annonse

Bråk og rakettoppskytinger på Stølsviga til langt på morgenkviste gjorde at politiet sa at "nok var nok". Les politiloggen for natt til 17. mai. 17.05.2019 kl 07:43 (Oppdatert 08:01)

Matias Smørvik

Ut fra politiets hendelseslogg for kvelden er det mye fest å spore. Sent på natten meldte politiet at de ikke hadde anledning til å håndtere alle sakene som kom angående støy.

– Flere meldinger på høy musikk som forstyrrer nattero. Både fra russ og andre private arrangementer. Politiet har påtalt noen og ikke prioritert eller hatt kapasitet til andre, skriver politiet på Twitter like før klokken 02.00

Rådyr påkjørt

Lillesand klokken 23.52: Politiet mottar melding om krangling i en bolig. Gjerningspersoner hadde forlatt stedet da patruljebilen ankom, mens en annen person var påført mindre skader. Det opprettes sak på forholdet.

Arendal klokken 00.43: Et uheldig rådyr ble påkjørt på E18. Dyret døde som følge av sammentreffet.

Grimstad Klokken 01.09: Politiet får melding om at en mann er slått til på Groos. Ikke meldt om alvorlig personskade. Mannen ble tatt med til sykehuset for videre kontroll. Politiet oppretter sak på forholdet.

Slagsmål mellom russ

Arendal klokken 01.19: En kvinne blir bortvist fra sentrum fordi hun skal ha sparket en dørvert på et utested. Hun ble bortvist fra sentrum for resten av natta. Forholdet blir anmeldt.

Arendal klokken 01.51: Melding om krangel mellom dame og mann på en privat adresse. Partene pålagt å gå hver til sitt.

Grimstad klokken 01.58: Melding om slagsmål mellom russ. Da patruljebilen ankom stedet var det rolig og flere av partene hadde allerede dratt.

Arendal klokken 02.18: Melding om at personer har kranglet på Spornes. Politiet har vært på stedet. Ingen skadet. Usikkert om noen av partene vil anmelde forholdet.

Bil tok fyr på fylkesvei

Bygland klokken 03.37: Elg påkjørt på RV9 ved Skomedal. Viltnemnda ble varslet.

Arendal klokken 0431: Naboer begynte å klage da det fremdeles ikke var stille ved Stølsviga ved 04-tiden. Klagen gikk på høy musikk og oppskyting av fyrverkeri fra russ som hadde samlet seg på det populære strandområdet. Politiet ga russen beskjed om å ta hensyn til omgivelsene. Da det kom nye klager klokken 05.24 bestemte lovens lange arm seg for at "nok var nok" og avslutter festen.

Evje klokken 05.32: Melding om brann i bil på FV42 ved avkjøring til Åmland. Bilen var overtent og to personene kom seg uskadd ut. Brannvesenet fikk kontroll på stedet.Politiet oppretter etterforskningssak på hendelsen, mens bilberger tok hånd om den brente bilen.