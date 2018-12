Ruskjøring, sviktende bilbremser og dekk på E18 - dette har politiet jobbet med Illustrasjonsfoto.: Det var en variert mandags ettermiddag for Agder-politiet. 03.12.2018 kl 18:26

Like før klokken 16.30 fikk politiet inn melding om at det lå et bildekk i veibanen på E18 ved Kjerlingland i Lillesand.

Vegtrafikksentralen ble varslet.

- Sviktende bremser

En snau halvtime senere ble nødetatene sendt ut til Mosby i Kristiansand, der en bil hadde kjørt i grøfta.

Ifølge politiet kan sviktende bremser ha vært årsaken til utforkjøringen.

Ingen kom til skade i hendelsen. Bilen ble tilkalt for inntauing.

Mistenkt for ruskjøring

Kvart over fem mandag ettermiddag stanset UP en bil der føreren ble mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Det ble tatt blodprøve av føreren, og førerkortet ble beslaglagt på stedet.

