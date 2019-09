Ropstad-exit gir smell EN GÅR EN BLIR: Gro Anita Mykjåland (Sp) i Iveland sitter trolig trygt, mens Bjørn ROpstads avgang fra KrFs liste i Evje kostet partiet mange stemmer. (Foto: ) ÅPENT: Ordfører Jon-Rolf Næss (Ap) kan bli sittende, eller veltes av eks-ordfører Kay Jeiskelid. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) annonse

KrF i Evje og Hornnes går på en av Setesdals største valgsmeller. Det politiske landskapet i øvre Aust-Agder kan gå mot store endringer. 09.09.2019 kl 23:15 (Oppdatert 23:20)

Frank Johannessen

KrF i Evje og Hornnes faller med hele 17.7 prosentpoeng og overlater trolig kommuneledelsen til Ap, etter et av de dårligste valgene på mange år for de gule.

Årsaken er trolig at den enormt populære ordføreren, Bjørn A. Ropstad stiller til fylkestinget i år, og Morten Haraldstad har ikke klart å samle samme oppslutning. Ropstad har alltid høstet mange personstemmer.

Ap-seier

I Bygland kan det gå mot en av få seire for Arbeiderpartiet.

De stiger hele 24,9 prosentpoeng i forhold til forrige valg, men om det holder til å sikre ordføreren er ikke Sps ordførerkandidat Sigbjørn Fossdal sikker på mandag kveld.

I Valle kan det gå mot et bytte også.

Arbeiderpartiet stuper i oppslutning, mens SP fosser frem. Idet 99,8 prosent av stemmene er talt opp, ligger de to an til like mange mandater i kommunestyret. Sammen med Høyre kan dermed de grønne ha flertall i kommunen.

Stabilt

Men i Bykle er det også duket for spenning. For selv om AP beholder førsteplassen som største parti, har Høyre økt oppslutningen kraftig og svinger seg med 29,3 prosent av stemmene, bare ett prosentpoeng under AP.

Ordførerkandidat Kay Arne Jeiskelid (H), er allikevel ikke sikker på om han kan klare å ta makta, når det er så jevnt.

– Det er litt åpent og vi får ta forhandlingene først og ta det derfra, sier Jeiskelid.

I Iveland ser det også ut til å være lite rom for endringer.

Senterpartiet øker faktisk sin oppslutning i forhold til sist valg, og ender trolig på rundt 35,8 prosent oppslutning. Høyre gjør det imidlertid sterkt også her, og øker kraftig til 21,8 prosent oppslutning og nest største parti i kommunen.

Dermed kan det se ut til at ordfører Gro Anita Mykjåland blir sittende i stolen hun tok over i 2011.

