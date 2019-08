Ropstad avbryter valgkampturné – Erna ber ham komme til Oslo TIL OSLO: KrF-lederen ønsker å være tilgjengelig i tilfelle det er behov for at regjeringspartiene møtes for å diskutere bompengesaken. Her i sofakroken med foreldrene Bjørn og Gunda, samt statsminister Erna Solberg, på et bilde fra februar. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avbrøt onsdag ettermiddag sin valgkampturné på Sørlandet for å komme tilbake til Oslo. 21.08.2019 kl 16:21 (Oppdatert 16:26)

NTB

Det bekrefter Ropstad selv overfor NTB. Han satt i 15.40-tiden om bord på et fly på Kjevik i Kristiansand, klar til å ta av i retning Oslo.

KrF-lederen ønsker å være tilgjengelig i tilfelle det er behov for at regjeringspartiene møtes for å diskutere bompengesaken.

– Jeg kommuniserer fortløpende med mine partifeller. Men denne prosessen skal ikke trekke ut i tid på grunn av oss. Vi skal bidra til at vi får en løsning på denne saken, sier Ropstad til NTB.