Røde Jonny (61) inn etter 40 år Fra venstre: Adrian Ledaal Gundersen (nr 5 på lista) Jonny Ingebrigtsen (listetopp) og Janne Rørvik (nr 4 på lista). (Foto: Rødtår b) annonse

Siden 1979 har Jonny Ingebrigtsen (61) vært listetopp for det rødeste partiet i Arendal. I går ble han endelig stemt inn blant de 39 i bystyret! 10.09.2019 kl 08:07 (Oppdatert 08:12)

Vidar Fløde

Tlf: 977 07 707

- Nei. det har jeg mistet oversikten over, sier Jonny Ingebrigtsen (61) når Agderposten spør hvor mange ganger tidligere han har stilt som listetopp for en kommunevalgliste i Arendal.

- Jeg var med helt tilbake i 1979. Den gang for Rød Valgallianse, minnes Ingebrigtsen - som mandag kveld arrangerte valgvake på Gullsmedenga Samvirkelag på Hisøy.

Siden 2007 har han vært listetopp for Paritet Rødt.

Allerede da Agderposten offentliggjorde sin meningsmåling sist uke, kunne Rødt ane at det var noe stort på gang. Her var Partiet Rødt inne med én representant av de 39 i Arendal bystyre. Nå har velgerne talt, og med 99,8 prosent av stemmene, kan det slås fast at Rødt er inne med en representant.

vifl@agderposten.no