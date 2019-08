Regjeringen vil lage en egen handlingsplan mot muslimhat HANDLINGSPLAN: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) under presentasjonen der regjeringen opplyste at de vil trappe opp arbeidet mot diskriminering og hat mot muslimer. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix) annonse

En egen nasjonal handlingsplan skal bidra til å forebygge og hindre diskriminering og hat mot muslimer. 22.08.2019 kl 17:06 (Oppdatert 17:12)

NTB

Regjeringen har diskutert om tiltakene skal være en del av en bredere handlingsplan om rasisme og diskriminering, som skal legges fram i høst.

Men kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har ivret for å få en egen plan mot muslimhat. Spørsmålet kom høyt på dagsordenen etter moskéangrepet i Bærum nylig.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge fram en handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimer, sier Grande.

Regjeringen vil involvere frivillige, lag og foreninger i arbeidet med planen, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding.

For tre år siden la regjeringen også fram en egen handlingsplan mot antisemittisme.

Les også om Arendals-ordfører Robert Cornels Nordli, som nylig sto frem i Agderposten med sine egne opplevelser av hverdagsrasisme:

– «Jævla raseblander» har jeg blitt kalt.

(©NTB)