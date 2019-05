Redningsskøyta ut på to nødoppdrag Drivende båt: Inge Steensland lokaliserer en daycruiser som driver. Det viste seg at båten var meldt stjålet. (Foto: Inge Stensland) På jobb: Styrmann Asbjørn Rønning under første søk da kystradioen hadde fått et mayday-oppkall. (Foto: Inge Steensland) annonse

Ikke alle har fri på nasjonaldagen. Blant dem som holder sjøen trygg er mannskapet på Inge Steensland som måtte seile utrykning to ganger i løpet av formiddagen.

«Mayday mayday»

Først rykket de ut på et mayday-oppkall fra området rundt Havsøya.

– Det var et oppkall fra kystradioen. Vi var litt usikre på hva det var, men rykket ut og lette på sjøen vest for Havsøya uten å finne noe, sier skipsfører Torjus Sundsdal.

Politiet bisto i aksjonen og lette på land. Heller ikke de kunne finne noen personer i nød.

– Hva det var for noe vet vi ikke. Noe kan tyde på at det var noen som ikke var helt edru som hadde gjort oppkallet, men det blir bare spekulasjoner, sier Sundsdal.

Stjålet båt

Kort tid etter at var ferdig ved Havsøya rykket redningsskøyta igjen ut til melding om en drivende båt på utsiden av Sandøya.

– Vi fant båten og syns den så litt mistenkelig ut. Det vise seg at båten var meldt stjålet fra Langøysund for to dager siden. Den har trolig drevet en stund, sier Sundsdal.

Dermed var det trolig en lykkelig eier som fikk sin daycruiser tilbake på nasjonaldagen.