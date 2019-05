Ran av gullsmed i Kristiansand annonse

To personer er pågrepet etter ran av en gullsmed i Markens i Kristiansand. 09.05.2019 kl 12:17 (Oppdatert 12:38)

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 12.12 torsdag,

- Det ble meldt om ran fra gullsmed i Kristiansand sentrum ca kl 11:50. To personer ble pågrepet av politiet i bil ca kl 12.05 på Langenesveien, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt.

- Avsagde hagler

Politiet opplyser at man avhører vitner på stedet.

- Forøvrig er hendelsesforløpet pr.nå uoversiktlig, opplyser politiet.

Fædrelandsvennen skriver at det skal være snakk om et væpnet ran. Ifølge NRK skal vitner ha sett at de to ranerne hadde avsagde hagler.

– De slo i monterne og heiv på veskene, forteller et øyenvitne til NRKs reporter på stedet.

Gode vitneobservasjoner

Operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane sier til avisen at gode vitneobservasjoner førte til en rask pågripelse.

– Gode vitneobservasjoner gjorde at vi kunne følge en bil som de formentlige gjerningspersonene skulle gjøre. Den ble fanget opp på Langenesveien, og de ble pågrepet uten dramatikk, sier Kleivane til Fædrelandsvennen.

Det er usikkert hvorvidt ranerne fikk med seg noe utbytte fra gullsmeden.