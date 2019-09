Råkjøring, mobilbøter og promille-mistanke annonse

UP har mandag sjekket trafikken i Arendal og Grimstad. 02.09.2019 kl 12:48 (Oppdatert 13:12)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

I Frolandsveien i Arendal stoppet politiet en mulig påvirket bilføreren.

– Kjøres til legevakt for blodprøve, opplyser operasjonsleder via Twitter.

Hendelsen ble meldt klokken 12.

#Grimstad, UP har hatt kontroll på Fevikveien. 12 forelegg for hastighet. Høyeste var 68km/t i 50 sone.

2 forelegg for mobilbruk — Politiet i Agder (@politiagder) September 2, 2019

Tidligere mandag holdt UP en kontroll langs Fevikveien i Grimstad.

Den resulterte i 12 forenklede forelegg for fart – den høyeste målte var 68 km/t i 60-sonen. Videre skrev mannskapene ut to forelegg for mobilbruk.