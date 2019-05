Prosedyrer i drapsanke i retten i Kristiansand ANKESAK: Prosedyrene i ankesaken mot kvinnen i Kristiansand som er dømt for to drap, startet i Agder lagmannsrett torsdag. (Foto: NTB scanpix) annonse

Prosedyrene i ankesaken mot kvinnen i Kristiansand som er dømt for to drap, startet i Agder lagmannsrett torsdag. 23.05.2019 kl 12:55 (Oppdatert 13:03)

NTB

Saken har pågått siden 19. mars og er berammet fram til og med 29. mai.

Den 43 år gamle sjubarnsmoren ble dømt til 21 års forvaring i Kristiansand tingrett, men han hele tiden nektet straffskyld.

Rettsdagen torsdag startet med at kvinnen fikk spørsmål fra aktoratet, sakkyndige rettspsykiatere og meddommere. Flere av spørsmålene dreide seg om vitneforklaringer om temperamentet hennes, og at enkelte har vært redd for henne.

– Jeg har skrevet mye og sagt mye stygt. Men jeg har aldri drept noen, sa kvinnen med hevet stemme ifølge NRK, før hun ba om en pause.

Fædrelandsvennen skriver at psykiater Magne Tauler torsdag vil gjøre rede for de rettssakyndiges rapport der de konkluderer med at tiltalte har sterke psykopatiske trekk, og at hun er strafferettslig tilregnelig.

I tingretten ble kvinnen dømt for å ha drept sin far i 2002 og sin tidligere samboer i 2014. Hun har sittet varetektsfengslet siden hun ble pågrepet i september 2017.

Fem lekdommere og to fagdommere skal avgjøre om 43-åringen er skyldig. Minst fem av dem må stemme for at hun er skyldig dersom hun skal bli dømt. Minst én av disse må være lagdommer.

(©NTB)