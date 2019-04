Politiloggen: Dette har politiet jobbet med i dag Politilogg: Politiet har hatt litt av hvert å henge fingrene i onsdag. (Foto: Elisabeth Grosvold/Shutterstock/Lillesands-Posten) Legesjekk: Føreren av personbilen ble sendt til legesjekk etter at vedkommende kolliderte med en renovasjonsbil på Birkeland onsdag morgen. (Foto: Tipser) Horisonten: ARBEIDSULYKKE: En person skal ha blitt skadet i en arbeidsulykke ved RTA Hestmyr i Risør. (Foto: Thorvald Knudsen) Smell: To biler er involvert i en trafikkulykke på Birkeland onsdag ettermiddag. (Foto: Elisabeth Grosvold) KONTROLL: UP gjennomførte trafikkontroll fredag ettermiddag. (Foto: Illustrasjon NTB Scanpix) annonse

Krasj på glatta, kjøring i fylla og kjøring uten førerkort. Dette har Agder-politiet jobbet med onsdag. 03.04.2019 kl 18:53 (Oppdatert 19:23)

Krasjet med søppelbilen

Klokken 08.17 onsdag morgen fikk politiet melding om et trafikkuhell på fylkesvei 257 i Birkenes kommune.

Både politi, ambulanse og brannvesen rykket ut til stedet, men kunne raskt konstatere at det ikke var snakk om alvorlige personskader.

- Det har vært et sammenstøt mellom personbil og renovasjonsbil. Fører av personbil ble kjørt til legevakt for sjekk før nødetatene kom til stedet. Det skal ikke være alvorlig personskade, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Det var glatt veibane på stedet.

Husbråk

I Kristiansand kom det i formiddag melding om husbråk på en privatadresse på Tinnheia. Politiet rykket ut til stedet.

- Patruljen har vært i kontakt med to personer på adressen. En person blir anmeldt for vold og kjøres inn i arrest, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Patruljen følger opp med avhør og anmeldelse.

Laserkontroll

I Songdalen i Vest-Agder gjennomførte UP laserkontroll på fylkesvei 461 ved Lysgårdslia.

- 73 biler kontrollert, ingen reaksjoner, opplyser operasjonsleder.

Det er 60-sone på stedet.

Brøt seg inn på hotell

Klokken 13.35 opplyser Agder politidistrikt at de har pågrepet en mann i Lillesand.

- Mann hadde tatt seg ulovlig inn på et hotell i nærheten av sentrum. Politiet fikk kontroll på mannen like ved hotellet og han ble pågrepet for skadeverk og ordensforstyrrelse, opplyser operasjonsleder.

Flere fartskontroller

Klokken 13.40 melder politiet at UP har gjennomført nok en fartskontroll, denne gangen i Vennesla.

- UP har hatt laserkontroll på Ålefjærvegen ved Moskedalen. Det ble utdelt 12 forelegg for hastighet - høyeste hastighet ble målt til 64 km/t i 50-sonen, opplyser operasjonsleder.

Klokken 13.43 melder politiet at UP også har hatt laserkontroll på E39 ved Romskogen i Lyngdal.

- Fire forelegg ble skrevet ut - høyeste hastighet ble målt til 75 km/t i 60-sonen, opplyser politiet.

Skadet i arbeidsulykke

Klokken 13.57 fikk nødetatene melding om en eksplosjon ved avfallssorteringen på Hestemyr i Risør.

Det viste seg raskt at det var snakk om en arbeidsulykke inne på et rom for håndtering av farlig avfall.

– Uhellet skjedde da en gassflaske veltet inne i bua mannen jobbet inne i. Det var trykk på flaska og den fikk en lekkasje og begynte å spinne og traff mannen i beina, sier innsatsleder på stedet, Knut Inge Haugesten, til Agderposten.

Krasjet i kryss

Klokken 16.03 fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 402 i Birkenes kommune.

Det var snakk om mindre materielle skader - ingen personskader.

Politiet opplyser at partene ordner opp seg imellom.

Kjørte moped i rus

Klokken 17.24 melder politiet at en MC-fører i Grimstad er stoppet av politiet.

- Fører av moped blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort, opplyser operasjonsleder.

Det opprettes sak på forholdet og mopedføreren kan vente seg et etterspill.

Kjørte uten lappen

Klokken 18.20 har politiet stoppet en bil i Tvedestrand.

- Mann anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort, opplyser operasjonsleder.

Det opprettes sak på forholdet og bilisten kan vente seg et etterspill.