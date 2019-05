Politiet: – Uvettig kjøring med vannskutere i Nidelva UVETTIG KJØRING: Nidelva, arkivfoto. (Foto: Stein Harald Øigård) LITT RUSSEBRÅK: Russen lagde litt lyd, men får et generelt godt skussmål av politiet etter natten som var. Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) annonse

Flere av de involverte vannskuterførerne i Arendal fikk tilsnakk av politiet lørdag. E18-trafikantene i Risør var det derimot intet å utsette på. Her er politiloggen for de siste 24 timene. 11.05.2019 kl 09:43 (Oppdatert 12:28)

Klokken 9.45 fikk politiet melding om uvettig kjøring med vannscootere i Nidelva, melder operasjonsleder lørdag formiddag.

– Politiet har vært på stedet og snakket med noen av de involverte. De ble pålagt å kjøre etter fartsbestemmelsene og ta hensyn til andre som ferdes på elva, opplyses det via Twitter.

Ingen blåste rødt

I 11-tiden ble det holdt promillekontroll ved E18 i Risør. 65 ble kontrollert – ingen reaksjoner, melder operasjonsleder.

Lite å utsette på russen

Natt til lørdag har Agder-politiet loggført to hendelser på Twitter:

I Tvedestrand ble én person bortvist fra sentrum for å ha vært involvert i ordensforstyrrelse ved et utested.

I Grimstad sentrum tok politiet på seg å transportere en sovende og beruset mann hjem.

Videre melder operasjonsleder at «det har vært noen meldinger knyttet til russ og høy musikk»:

– Ellers lite å utsette på russefeiringen i natt, heter det i en tweet.

