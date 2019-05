Politiet: Tvang samboeren til sex, som han live-sendte TILTALT: Arendal politistasjon. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) annonse

+ 29-åringen fra Arendal står tiltalt for å ha presset samboeren til å foreta seksuelle handlinger med seg selv – foran et webkamera koblet opp mot internett. 07.05.2019 kl 16:18 (Oppdatert 16:18)

Mannen står også tiltalt for å ha filmet mens de to hadde sex i leiligheten i Arendal.

Etterpå sendte han henne filmsnutter fra disse samleiene og truet med å sende filmene til familien hennes.

Han står ikke tiltalt for voldtekt, men skal ifølge tiltalen vært den som bestemte når de skulle ha sex.

Mannen står også tiltalt for andre former for tvang mot kvinnen.

En gang skal han ha tvunget henne til å sitte i en «skammekrok» etter at politiet hadde kommet på besøk, angivelig etter mistanke om vold. Før politiet kom skal han ha instruert henne nøye om hva hun kunne si og ikke si.

I tillegg til den psykiske volden, skal han også ha vært direkte voldelig mot kvinnen.

Ved minst en anledning skal han ha tatt kvelertak på henne.

Da en venninne av samboeren fulgte henne til politiet for å anmelde den angivelige volden, skal han ha truet med kontakter han angivelig hadde i et kriminelt miljø i Danmark.