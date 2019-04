Politiet: Russebråk, fartsbøter, familievold og bil i grøft annonse

Dette har politiet jobbet med torsdag kveld og natt til fredag. 12.04.2019 kl 08:10 (Oppdatert 08:49)

I 22-tiden torsdag fikk politiet melding om en bil som sto i grøfta langs E18 i østgående retning ved avkjøringen til Stoa.

– På vei til stedet, meldte operasjonsleder via Twitter.

Politiet kom etter hvert i telefonisk kontakt med bileier, som oppga at han hadde gått tom for drivstoff.

Fire tatt for fart

UP hadde rundt midnatt laserkontroll ved Moen i Risør.

Det endte med fire forelegg – høyeste hastighet ble målt til 80 km/t i 60-sonen.

Russebråk

I ett-tiden kom det flere klager på støy fra Levermyr-området i Grimstad.

Åtte til ti russebiler hadde vært på stedet, viste det seg.

Da politiet ankom, var russen på vei bort.

Også politiet i sørvest hadde en rekke oppdrag i forbindelse med russefeiring i natt.

Familiebråk

I to-tiden ble en person er pågrepet for vold mot et annet familiemedlem i Arendal. Fornærmede er påført mindre skader, melder operasjonsleder via Twitter.

