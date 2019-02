Politiet oppretter egen nettpatrulje på Agder Nettpatrulje: Agder politidistrikt har opprettet en egen nettpatrulje på Facebook. (Foto: Skjermdump fra Facebook) annonse

Agder politidistrikt går mandag live med en helt ny nettpatrulje. - De skal drive forebygging på Internett, sier politimesteren. 11.02.2019 kl 08:25 (Oppdatert 08:29)

Jørund Flaa

Mye av kriminaliteten i Norge flytter seg fra "gata til data", og da er det viktig for politiet å være til stede også der.

Det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding mandag morgen.

– Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Ved å være til stede på rett sted til rett tid bidrar politiet med å opprettholde denne tryggheten, også på nett, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.

- Vil være i forkant

Det nye prosjektet er plassert under hos felles enhet for etterretning, forebygging og etterforsking (FEFE), og gjennomføres i tett samarbeid med stab for kommunikasjon i Agder politidistrikt.

– Ved å styrke vår tilstedeværelse på nett er vi både nærmere innbyggerne våre og mer tilgjengelige for dem. På den måten skal vi bidra til å øke tryggheten i det digitale rom, sier leder av FEFE, Gordon Petterson.

Han understreker at politiet ønsker å være i forkant av kriminaliteten.

- Barn og unge

Agder politidistrikt opplyser i pressemeldingen at man ved opprettelsen av en egen nettpatrulje for første gang åpner opp for toveiskommunikasjon med befolkningen på internett.

– Sosiale medier er et viktig møtested for befolkningen, og vi ønsker å være der for å informere og gi råd til innbyggerne våre. Ved å være til stede på nettet vil vi også kunne motta tips som kan bidra til viktig politiarbeid. Det vil skape trygghet og forebygge lovbrudd, sier Petersson.

"Politiets nettpatrulje- Agder" skal ha et særlig fokus på forebygging blant barn og unge, samt deres foreldre, opplyser politiet.