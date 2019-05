Politiet: 18-åring tvunget til sex – video lagt ut på nett Frykt: Onsdag startet straffesaken mot den 29 år gamle mannen som står tiltalt for omfattende psykisk og fysisk mishandling av en 18 år gammel jente. (Foto: ) annonse

Fra vitneboksen i Aust-Agder tingrett forteller 18-åringen om kjæresten som tvang henne til å foreta seksuelle handlinger med seg selv mens han filmet henne på Live Chat. 22.05.2019 kl 16:54 (Oppdatert 17:10)

Arne Ingmar Eggen

– Han fikk meg til å tro at det var jeg som gjorde ham syk i hodet. Det var vel derfor jeg holdt ut så lenge, forteller 18-åringen fra vitneboksen i Aust-Agder tingrett.

Onsdag startet straffesaken mot den 29 år gamle ekskjæresten hennes som står tiltalt for omfattende psykisk og fysisk mishandling av den 18 år gamle jenta.

– Jeg var glad i ham. Nei, jeg var avhengig - jeg hadde ingen andre enn ham, forteller 18-åringen.

Voldsmareritt

Ifølge 18-åringen klarte han å psyke henne ned på alle måter.

Til slutt dreide livet hennes seg bare om å tilfredsstille mannen som hun elsket.

– Det kommer til å gå over - det blir bra igjen, minnes 18-åringen at hun gang på gang sa til seg selv.

Men det skal ikke ha blitt noe bedre. Snarere tvert imot.

Ifølge 18-åringen utviklet voldsmarerittet seg bare fra vondt til verre i løpet av de drøye seks månedene de bodde sammen.

Filmet på Live Chat

Den psykiske og fysiske volden var ifølge 18-åringen også ha vært av seksuell karakter.

Hvor mange ganger han tvang henne til sex, har hun ingen telling på. Men det skal ifølge 18-åringen vært mange.

En gang var den seksuelle volden så hardhendt at hun skal ha begynt å blø.

Til en venninne skal hun ha fortalt at hun var blitt voldtatt.

Da han en gang tok bind for øynene hennes - og tvang henne til å foreta seksuelle handlinger med seg selv, skal han ha filmet det hele.

Han skal også ha lagt ut de seksuelle handlingene på Live Chat.

Nekter straffskyld

Ifølge 18-åringen skal han også ha tatt kontroll over mobiltelefonen hennes.

Han skal ha tappet den for alle meldinger og skal også ha prøvd å lage et tvillingkort - slik at han kunne overvåke alle hennes telefoner og meldinger.

Ifølge tiltalen skal han ha forsøkt å kvele henne.

– Han klikket helt, jeg trodde ikke at han skulle slippe. Jeg fikk ikke puste - jeg fikk panikk, forklarer hun.

Selv nekter ekskjæresten straffskyld for de mest alvorlige forholdene han står tiltalt for.

Det er innkalt rundt 70 vitner i saken mot 29-åringen som også står tiltalt for en rekke andre forhold.