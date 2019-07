Personer med sår advares mot å bade i sjøen

* Det finnes flere typer vibriobakterier. Enkelte av disse, som Vibrio vulnificus og Vibrio parahaemolyticu, kan forårsake alvorlige infeksjoner.

* Førstnevnte bakterie formerer seg best ved vanntemperatur over 20 grader i brakkvann og i sjøområder med lavt saltinnhold, og kan opptre sammen med vannblomst (algeoppblomstring). Den ble for første gang identifisert i Norge i 1979.

* Vibriobakterien kan i verste fall være kjøttetende og kan føre til blodforgiftning.

* Folk med åpne sår på kroppen bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med nedsatt immunforsvar.

* De som er i risikogruppen, bør bruke badesko for å unngå å få sår under bading.

* Pådrar man seg sår, oppfordres det til å følge nøye med og kontakte lege ved tegn til infeksjon.

Kilder: Folkehelseinstituttet , Aftenposten