Person pågrepet for mulig bedrageri annonse

Politiet opplyser at de har innbrakt en person til arrest etter mistanker om bedrageri. 23.02.2019 kl 18:27

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822

Meldingen fra politiets operasjonssentral kom 18.13 på Twitter.

Der skriver politiet at de har foretatt en ransaking, og at det er tatt beslag i gjenstander som er omhandlet i saken.

- Det er et forhold som ble anmeldt for noen dager siden. En kvinne i 20-årene skal ha bestilt noen gjenstander, og det er dette vi nå sjekker om er et bedrageri, sier operasjonsleder John Repstad til Agderposten.

- Anses forholdet som grovt?

- Nei, beløpet er så lite at det ikke gjør det, svarer han.

Kvinnen er foreløpig innbrakt i arrest, og Repstad sier det er for tidlig å si hva som skjer videre i saken.

- Hun skal avhøres, og det er fortsatt til ransakelse som gjenstår i saken, sier han.