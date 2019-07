Person har falt over bord fra cruiseskip i Skagerrak annonse

Én person har falt over bord på et stort cruiseskip i Skagerrak. En større redningsaksjon pågår. 05.07.2019 kl 14:58 (Oppdatert 15:07)

NTB Tarald Reinholt Aas

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NTB.

Et redningshelikopter fra Danmark bistår i aksjonen, i tillegg til flere fartøy som befinner seg i området.

SISTE: Klokken 14.55 bekrefter dansk redningshelikopter funn av en person i sjøen.

– Tilstand ukjent, melder HRS, og opplyser at helikopteret returnerer til Aalborg med pasienten.

– Redningsaksjonen avsluttes.

Vedkommende falt fra et stort cruiseskip med opptil 6.000 passasjerer, ifølge redningslederen.

NRK skriver at det dreier seg om MSC Meraviglia som var på vei til Kiel.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen kl. 12.45.

