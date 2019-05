Over 100 norske sportsbileiere stoppet i Tyskland STOPPET: Over 100 sportsbiler som kjørte i opptil 250 kilometer i timen på en motorvei i Tyskland, er stanset av politiet. Illustrasjonsfoto. (Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 3. mai. 03.05.2019 kl 07:26 (Oppdatert 12:09)

Nordmenn holdes igjen i Tyskland

Over 100 sportsbiler som kjørte i opptil 250 kilometer i timen på en motorvei i Tyskland, er stanset av politiet. Utenriksdepartementet sier til Stavanger Aftenbladat nordmenn holdes igjen i Tyskland. Noen av bilførerne skal være pågrepet, men det er ukjent hvor mange av disse som er nordmenn.

Avisa skriver totalt 120 nordmenn, rundt 30 av dem rogalendinger, dro fra Norge 1. mai for å delta i Eurorally som går gjennom Tyskland.

SAS-streiken er over

Etter en sju dager lang streik og tusenvis av kansellerte avganger, er SAS og pilotene enige om å få flyene på vingene igjen. Det bekreftet SAS-sjef Rickard Gustavsen på en pressekonferanse i Stockholm en time før midnatt.

Selv om streiken er over, vil det fortsatt ta noe tid før flytrafikken går som normalt. Fredag er minst 60 SAS-avganger i Norge innstilt, og kunder bes følge med på selskapets nettsider.

Mann til sykehus med stikkskader

En mann i midten av 20-årene behandles for stikkskader etter en hendelse i Bodø i Nordland. Mannens tilstand er ukjent, men det skal ikke stå om liv.

Politiet ble klokken 1.45 varslet om at en skadd mann lå i en gang i et leilighetskompleks. En jevnaldrende mann er pågrepet og siktet for kroppsskade med farlig gjenstand.

Kvinne løslatt i Kim Jong-nam-saken

Den vietnamesiske kvinnen som tidligere var anklaget for å ha drept halvbroren til Nord-Koreas leder på flyplassen i Kuala Lumpur, ble fredag morgen løslatt.

Doan Thi Houng ble dømt til tre år og fire måneders fengsel for å ha skadd Kim Jong-nam med et farlig våpen. Da dommen falt 1. april, bestemte imidlertid dommeren at straffen skulle reduseres med en tredel, og at tiden hun hadde sittet i varetekt skulle trekkes ifra.

Flere venezuelanere flykter

Over 1.400 venezuelanere registrerte seg hos myndighetene i Brasil i den nordlige delstaten Roraima tirsdag og onsdag denne uken. Det er tre ganger så mange som tidligere uker, ifølge det brasilianske forsvaret.

Hver dag i februar ankom i gjennomsnitt 474 venezuelanere Brasil, ifølge FNs Brasil-kontor.

