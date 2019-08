Nye Veier-avtale: Her er ordførerens notat RISØR-ORDFØRER: Per Kr. Lunden (Ap), her med Vegårshei-ordfører Kirsten Helen Myren (Sp). (Foto: Vidar Fløde) annonse

Her kan du lese ordfører Per Kr. Lundens notat til bystyrepolitikerne i Risør i sin helhet. Risør bystyre har møte 22. august for ta stilling til avtalen med Nye Veier – mens avtalen forutsetter at også fylkestinget gir godkjenning. 15.08.2019 kl 11:34 (Oppdatert 11:58)



Notat til Risør bystyre

«God og framtidsrettet E18-løsning for Risør

Det har vært svært krevende å finne en god løsning på plassering av ny firefelts E18 gjennom Risør kommune. Nå foreligger et forslag til avtale mellom Nye Veier, Aust-Agder fylkeskommune og Risør kommune som er langt bedre enn jeg realistisk hadde turt å håpe på. Avtalen betyr først og fremst at vi tar et tydelig medansvar for å få raskt planlagt og bygget en ny firefelts E18, en prioritert oppgave for å utvide bo- og arbeidsmarkedet for Risør og regionen. Samt hele Agder, der strekningen Kristiansand–Oslo er høyt prioritert.

Avtalen har som forutsetning at den anbefalte indre linja gjennom Barlinddalen velges. Men kompensasjonen og tilretteleggingen fra Nye Veier er så omfattende at den i stor grad utligner ulempene ved dette valget. Den avgjørende kompensasjonen er betydelig støtte til kraftig utbedring av Risørveien, fylkesvei 416, der Nye Veier skal bygge ny vei fra Vinterkjær til Dørsdal utenom Moen sentrum. I tillegg bevilges 100 millioner kroner (120 mil, inkludert mva.) til videre veibygging på Fv. 416. Dette forutsetter at også Agder fylkeskommune bidrar. Dette har gitt en helt unik mulighet til en kraftig oppgradering av Risørveien, som vi ellers aldri hadde fått. Den nye fylkeskommunen har et begrenset veibudsjett og her må vi kjempe med kommuner i hele Agder. Nå har avtalen med Nye Veier lagt grunnlaget for en helt annen fart i utbyggingen av Risørveien.

En avgjørende bekymring for Risør har vært mulighetene for Moland industriområde og næringsarealer langs E18 generelt. Moland vil ikke lenger bli eksponert mot E18, men det er avtalt gode tilførselsveier som sikrer transport av varer og folk på en god måte. Det er også viktig for Risør kommune at bruken av den gamle (dagens) E18 står uavklart og dermed kan ha en funksjon i framtida. Nye Veier utelukker heller ikke en påkjøring østover fra gamle E18 til ny E18 ved Buråsen. Dette vil være viktig for industrien på Moland. Men her må det tas en rekke forbehold og det er stor usikkerhet om dette lar seg gjøre, både ut fra normer for tetthet mellom kryss på ny E18 og innsigelser fra Fylkesmannen. Det legges også opp til rigganlegg for veibyggingen i Moland-området. Her vil det bli betydelig aktivitet i byggefasen og deretter ferdige næringsområder for kommunen.

Ved det nye Risør-krysset på E18 vil det også bli muligheter for næring i tillegg til at kravet om et godt kollektivknutepunkt og serviceanlegg er imøtekommet. Dette vil bli utviklet nærmere i reguleringsfasen som kommer etter kommunedelplanen.

Ved å velge indre linje (Barlinddalen) vil vi også skåne bebyggelse og bygdeliv i Torbjørnsdalen og viktige naturområder i Lindland-området.

Jeg hadde det siste møte med ledelsen i Nye Veier og Aust-Agder fylkeskommune i Arendal i går kveld.

Rådmannen og hans medarbeidere har arbeidet med teksten helt fram til i dag. Rådmannen vil også i dag sende ut sitt saksframlegg til bystyrets behandling av saken 22. august.

Min vurdering er at vi strategisk har hentet svært mye ved å holde to alternative korridorer i spill så lenge som mulig. Vi har brukt tida godt til grundig å dokumentere fordeler, ulemper og muligheter ved de to korridorene. Vi har også oppfattet de to korridorene som helt reelle muligheter for framtidig E18 gjennom kommunen. Her har Rådmannen, også ikke minst samfunnsplanlegger og næringssjef, arbeidet godt i nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og kommunedelplanens rådgiver Harald Tobiassen. Nye Veier og deres rådgivere har også blitt utfordret og kommet med nye analyser. Med et sold kunnskapsgrunnlag har det vært lettere å få fram ulempene Risør kommune har hatt berettiget grunn til å kreve kompensasjon for og løsninger på.

Jeg kommer til å anbefale at bystyret slutter seg til avtalen som nå foreligger og at det blir et tydelig signal til meg når jeg møter i styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad 27. august. Det arbeides fortsatt med å avklare innsigelser og merknader fra Fylkesmannen i Agder, men jeg har håp om at dette kan løse seg med fleksibilitet og helhetstenkning fra alle parter. Om dette vil påvirke deler av Risør-avtalen er for tidlig å si.

Jeg har i går kveld orientert ordfører Kirsten Helen Myren på Vegårshei om hvor langt Risør kommune har kommet i avtalearbeidet og hva som er min holdning. Vegårshei arbeider med en tilsvarende avtale, som jeg håper de blir fornøyde med. For Vegårshei har det vært viktig å sikre best mulig skjerming av Eksjø-området og ellers redusere naturinngrep langs den nye veilinja. Risør og Vegårshei har også felles interesser i god tilgang til Moland industriområde og et godt nytt kryssområde på E18 med godt kollektivknutepunkt.

Risør 15 09 19, Per Kr. Lunden, ordfører

Avtaleutkastet

Og her kan du se avtaleutkastet som foreligger etter forhandlinger mellom Nye Veier AS, fylket og Risør kommune:

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE, RISØR KOMMUNE OG NYE VEIER AS, E18 DØRDAL-GRIMSTAD

1 INNLEDNING

I forbindelse med planarbeidet med kommunedelplan for ny E18 på strekningen Dørdal-Grimstad har fylkesutvalget i Aust-Agder blant annet fremmet innsigelse mot det indre alternativ for ny E18 via Barlinddalen. Fylkesutvalget har vedtatt at innsigelsen kan trekkes dersom det blant annet inngås en avtale om økonomisk bidrag til utbedring av fv. 416 mot Risør.

Dersom indre alternativ for ny E18 via Barlinddalen bygges, vil avstanden til E18 fra Risør øke. I tillegg mister det regionale næringsområdet Moland sin direkte tilkobling til E18, og dermed mye av sin framtidige attraktivitet. Partene ønsker med denne samarbeidsavtalen å legge til rette for at ulempene for Risør reduseres og at kommunen kan få best mulig nytte av ny E18 gjennom å kunne ta del i et større felles bolig- og arbeidsmarked.

2 FORUTSETNINGER FOR AVTALEN

Samarbeidsavtalen forutsetter at indre trase for ny E18 med kryss i Barlinddalen velges. Avtalen forutsetter at Nye Veier har inngått veiutbyggingsavtale for den aktuelle traseen, samt at det foreligger et stortingsvedtak om brukerfinansiering.

3 NYE VEIERS ANSVAR

Nye Veier forplikter seg til å:

a) bygge kollektivknutepunkt og parkeringsplasser i forbindelse med nytt kryss på E18.

b) bygge ny atkomstvei med gang- og sykkelvei fra E18-kryss til dagens kryss ved Vinterkjær med en standard som gir 80 km/t.

c) Utbedre og legge om eksisterende fv. 416 med gang- og sykkelvei fra Vinterkjær til Dørsdal med en standard som gir 80 km/t.

d) Detaljplanlegge, utbedre og legge om fv. 416 fra Torbjørnsdal til kobling med tilførselsvei mot Risør. Standarden skal være tofeltsvei med midtstripe.

e) planlegge og gjennomføre etterbruk av riggplasser og etablering av deponiplasser i samarbeid med Risør kommune på følgende områder:

Ved Moland industriområde (vest)

Ved kryssområdet ved E18 hvor kommunen skal ha framtidige næringsarealer med eksponering mot E18.

Punktene a) til e) er vist på kart som følger som vedlegg til denne avtalen.

4 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ANSVAR

Aust-Agder fylkeskommune har som målsetting å få utbedret fv. 416 fra Vinterkjær til Østebø med

en standard som gir 80 km/t og gang- og sykkelvei. Endelig omfang av et slikt prosjekt må vedtas av Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen har ansvar for å detaljplanlegge, prosjektere og bygge ut strekningen.

5 RISØR KOMMUNES ANSVAR

Risør kommune forplikter seg til å: a) detaljplanlegge strekningen på fv. 416 fra plangrense Vinterkjær til Dørsdal i samarbeid med Nye Veier og fylkeskommunen.

b) framføre kommunal infrastruktur til framtidig riggområde på Moland vest.

6 DAGENS E18 MELLOM MOLAND OG BURÅSEN

Reguleringsplanprosessen vil avklare om dagens E18 fra Moland til Buråsen skal ha en funksjon.

Dersom strekningen ikke skal være en del av offentlig veinett forplikter Nye Veier seg til å fjerne

de deler av veien som ikke skal ha en etterbruk.

7 FORHÅNDSTILSAGN OM TILSKUDD TIL UTBEDRING AV FV. 416

Nye Veier forplikter seg til å gi et tilskudd på 100 millioner kroner ekskl. mva. i 2019-kroner.

Tilskuddet justeres med SSB´s anleggsindeks «vei i dagen».

Det legges til grunn at fylkeskommunen vedtar et utbyggingsprosjekt som i kostnader er minimum

dobbelt av tilskuddet. Tilskuddet utbetales når utbyggingsprosjektet er vedtatt og oppdragsavtale inngått.

Dersom fylkeskommunen ikke har inngått oppdragsavtale som omfatter utbedring av fv. 416 innen 5 år etter at ny E18 er åpnet forbi Risør, faller tilskuddet bort.

8 POLITISK GODKJENNELSE

For Aust-Agder fylkeskommune forutsettes det at avtalen godkjennes av fylkestinget. Fremtidige prioriteringer for utbygging av fv. 416 gjøres av Agder fylkesting»