Nye Agder - forhandlinger pågår med Sp og KrF Kan få makt: Bjørn A. Ropstad (KrF) kan få betydelig posisjon i nye Agder. (Foto: Marit Elisabeth Strand) Forhandlinger pågår: Forhandlingsledere Terje Eikin (KrF) og Gunvor Birkeland (Sp) leder samtaler på Ernst hotel i Kristiansand sent mandag kveld. (Foto: Marit Elisabeth Strand)

Høyre og Arbeiderpartiet er omtrent like store i Agder. Makten ligger i sentrum. 09.09.2019 kl 23:58

Marit Elisabeth Strand

Senterpartiet og KrF, ledet av forhandlingslederne Gunvor Birkeland (Sp) og Terje Eikin (KrF) har benket seg rundt et bort på Ernst hotel i Kristiansand.

Den folkekjære ordføreren Bjørn A. Ropstad (KrF) øyner et håp om å bli fylkesordfører.

Sent mandag kveld hadde Høyre 21,0 prosent oppslutning på Agder, mens Arbeiderpartiet hadde 20,7 prosent. Dette var resultatet klokken 23.16.

– Vi er attaktive å forhandle med, konstaterer Ropstad – som tidlig har vært klar på at han ønsker en posisjon der han kan få ordførervervet. Hans parti kunne på dette tidspunktet tikke inn på 13,3 prosent.

Ved 23-tiden benket forhandlingsutvalgene i KrF og Senterpartiet seg rundt et bord på Ernst hotell i Kristiansand.

Det ble da snakket om at KrF hadde reelle sjanser til å få fylkesordføreren i et samarbeid med Høyre og Arne Thomassen. Å få flere elever gjennom videregående skole – samt satsing på klima og miljø vil være blant felles saker.

Men det endelige resultatet var fortsatt ikke klart da samtalene startet.

– Ganske bra

På Ernst i Kristiansand, der alle partiene var samlet, var det generelt laber stemning hos både Arbeiderpartiet og Høyre.

Men fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) ble hyllet da han ankom litt senere på kvelden, og er optimistisk tross litt nedgang i likhet med de andre store partiene.

– Jeg synes vi gjør det ganske bra. Jeg er optimistisk, sier han.

Tidligere på kvelden kunne fylkesordførerkandidat Oddbjørn Kylland (Sp) sitte i baren og få tilbud fra både høyre og venstre.

– Ja, det er mange friere, fra begge sider i politikken, forteller Kylland.

Han gleder seg over at Arbeiderpartiet ikke har enda større nedgang. Det kan dermed hende at han har mest lyst til å avklare situasjonen sammen med Gro Bråten (Ap).

Mest gleder Kylland seg naturligvis over at Senterpartiet går opp fra 6,0 prosent i 2015 til et foreløpig resultat på 10,1 prosent.

– Sp gjør det sterkt i distriktene, konstaterer Kylland.

– Har du fortsatt troen på å bli fylkesordfører?

– Det er foreløpig veldig usikkert. Men det er klart at vi har makt, sa Kylland sent i går kveld.

Makt i Lillesand

De fire heteste kandidatene til vervet som fylkesordfører er fra Aust-Agder, og tre av dem er fra Lillesand. Både fylkesordførerkandidatene Gro Bråten (Ap), Arne Thomassen (H) og Oddbjørn Kylland (Sp) holder til i Lillesand. Bjørn A. Ropstad (KrF) holder til i Evje og Hornnes.

Fylkesordførerkandidat Mirell Høyer-Berntsen (SV) er fornøyd med en foreløpig oppslutning på 4,2 prosent i fylket.

– Jeg har stort håp om å få gjennomslag for politikken, sier hun.

Fylkesordførerkandidat Bjørn A. Ropstad (KrF) har vært tydelig på sine ønsker dersom KrF skal være med i et samarbeid i nye Agder.

– Det er ønskelig for oss med en posisjon hvor vi kan ha ordførervervet. Det kan være svært avgjørende for oss. Samtidig er det viktigste å bygge et godt fylkesting som fungerer slik at vi kan få det nye Agder til å fungere, sa Ropstad nylig til Agderposten.