NRK leter etter ny scene for partilederdebatt i Arendal

Two women, two contents – one world. Samtale mellom afrikanske Graça Machel og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Machel er enken etter den tidligere presidenten i Sør-Afrika, Nelson Mandela. Hun er også enken etter den tidligere presidenten i Mosambik, Samora Machel, som døde i en flystyrt over Sør-Afrika i 1986. Hun er den eneste kvinnen i verden som har vært gift med to statspresidenter. Samtalen ledes av Anne Grosvold