Norwegian belastet kunde 73.000 kroner som følge av teknisk feil

Tekniske problemer på nettsidene til Norwegian førte til at kunder ble trukket for mye for flyreiser. En kunde ble belastet 73.000 kroner. 12.01.2019 kl 21:39 (Oppdatert 21:41)



Problemene oppsto i sluttspurten av flyselskapets nyttårssalg torsdag.

En av kundene som ble rammet er Therese Lien Sørensen, ifølge Dagbladet. Da hun skulle betale flyreisen kom det opp melding om teknisk feil. Sørensen prøvde å betale flere ganger, men fikk aldri bekreftelse på at betalingen hadde gått gjennom. Da hun sjekket nettbanken hadde kredittkortet hennes blitt trukket 73.000 kroner.

På Norwegians Facebook-side skriver flere kunder om lignende problemer.

Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, sier problemene skyldes en feil hos en av deres tredjepartsleverandører.

– Så snart det ble oppdaget begynte vi å jobbe for fullt med å fikse problemet og tilbakebetaling av disse beløpene. Selvfølgelig beklager vi til kundene som ble rammet denne torsdagskvelden og vi gjør alt vi kan for at dette ikke skal kunne skje igjen, skriver hun i en epost.

De som er berørte av dette kommer til å få pengene sine tilbake, understreker hun.

