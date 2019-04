Nok en storfangst for UP tirsdag KONTROLL: Det ble avholdt kontroll i Tvedestrand tirsdag. annonse

Ti fikk bot for fart, én for trimmet moped. 30.04.2019 kl 16:15 (Oppdatert 16:16)

UP gjennomførte tirsdag ettermiddag fartskontroll i Langangsveien i Tvedestrand.

Det endte med ti bøter til bilførere som hadde kjørt for fort. Den høyeste hastigheten UP-patruljen målte i 60-sonen, var 77 km/t.

I tillegg fikk en mopedfører bot for å ha trimmet mopeden - som kjørte i 71 km/t og dermed også brøt fartsgrensen på stedet med god margin.

Melding om denne kontrollen kom kun en time etter at UP meldte om avsluttet kontroll på Birketveit i Grimstad. Den kan du lese mer om her.

Tirsdag var det også kontroll i Frolandsveien ved Myrene i Arendal. Den førte til tre forelegg for mobilbruk og to forelegg for fart.

