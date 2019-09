Nødlandet på jorde i Froland – dette sier havarikommisjonen

Med et fly som nærmer seg 50 års alder, kan det lett skje at deler over tid blir slitt og endret. Det er etter SHTs syn viktig at både flygere og vedlikeholdsinstanser følger opp slitasje, feil og mangler slik at luftdyktigheten ikke gradvis reduseres.

Tappen i flensen har, etter mange års bruk, etter hvert trolig blitt presset mer og mer ut av posisjon og til slutt så langt ut at utsparingene i lokket lot seg vri forbi mot det åpne område etter tappen.

Etter at fartøysjefen peilet tankene på Bømoen, kan han ha kommet i skade for å skru det slik til at lokket i realiteten satt løst. Da flygingen startet fra Bømoen, finner SHT det sannsynlig at lokket på et ukjent tidspunkt løsnet og dermed førte til at drivstoffet begynte å lekke ut.

Etter at fartøysjefen oppdaget at drivstoffnivået sank raskere enn forventet, fortsatte han innflygingen mot Gullknapp som normalt. Det vil si at han gradvis reduserte høyden. SHT mener at han ville ha vært bedre tjent med å forsøke å beholde høyden til han var sikker på å nå fram til flyplassen i glideflukt i tilfelle motoren skulle stoppe.

Siste del av flygingen foregikk over et skogbevokst område med få steder som egnet seg godt for nødlanding. Tilfeldigvis var det et egnet område å lande på i nærheten da motoren stanset. SHT vil likevel berømme fartøysjefen for at han beholdt roen i en kritisk fase og klarte å utføre en nødlanding som ikke påførte ombordværende eller fly noen skade.