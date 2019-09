Nest størst i Birkenes: – Øker sjansen for et skifte Nest størst: Arild Windsland (H) og Jon Inge Holm (H). (Foto: Sindre Haugen Mehl) annonse

– Øker sjansen for et skifte, sier ordførerkandidat Arild Windsland. 09.09.2019 kl 21:51 (Oppdatert 22:20)

Ordførerkandidat Arild Windsland (H), som var ordfører i Birkenes fra 2007 til 2011, sier sjansene for et skifte øker etter at forhåndsstemmene er opptalt.

– Jeg er veldig glad for tendensen. Høyre holder stand, og det har vi all grunn til å være fornøyde med, sier han.



Windsland sier Høyre går for ordføreren.

– Det har jeg gjort siden jeg sa ja til å toppe lista, men det er mye som gjenstår. Vi må vente på de endelige resultatene, og forhandlingene har vi ikke startet på en gang, sier han.